Досадную новость, что мальчик не был эвакуирован из окруженного российскими оккупантами населенного пункта, сообщил мариупольский фотограф Евгений Сосновский. Ранее именно он обнародовал фотографии дневника ребенка.

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8-летний автор дневника до сих пор находится в Мариуполе

Евгений Сосновский подтвердил, что 4 мая опубликовал на своей странице фото дневника восьмилетнего мальчика. Ребенок писал об ужасах войны в заблокированном врагом Мариуполе.

По словам мариупольского фотографа, этот мальчик – сын его племянницы. По состоянию на 16 мая, он до сих пор находится в окруженном и разрушенном российскими оккупантами городе.