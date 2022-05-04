Несколько страниц детской рукописи обнародовал мариупольский художник и актер Евгений Сосновский. Он отметил, что мальчик пережил настоящий ад.
Ранее В подвалах еще много людей: военные показали кадры эвакуации из "Азовстали"
Ребенок рассказывает о травмах и гибели близких
Юный мариуполец отмечает, что ему – 8 лет, сестре – 15, а маме – 38, и она нуждается в перевязках. Его рассказ об обыденных вещах таких, как сон, чтение, прерываются страшными сообщениями.
Еще у меня умер дедушка. У меня – рана на спине, содранная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – выдрано "мясо на руке" и рана на ноге,
– рассказывает мальчик.
Переживая самое страшное в своей жизни, он ищет что-то хорошее и светлое. Так, он пишет о своей новой подруге Вике, у которой – хорошие родители. Ребенок радуется, что у него вскоре день рождения и что бабушка вернулась, когда ходила за водой.
Мальчик пишет, что убили его город
Больше всего боли – на последней странице. Там шариковой ручкой нарисованы страшные и совсем недетские изображения: лежащие на полу люди, а также разрушенные дома. Все, что потеряли мариупольцы – с четверга, 24 февраля.
У меня умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь.
– детской рукой выведено жуткое предложение.
Дневник мальчика обнародовал мариупольский фотограф / Фото MRPL. city
Ребенок рассказал о страшных переживаниях / Фото MRPL. city
Мальчик проиллюстрировал происходящее в городе / Фото MRPL. city
Какая ситуация в Мариуполе: последние новости
- 2 мая с участием Красного Креста и ООН удалось вывезти из "Азовстали" более 150 гражданских людей. Только 3 мая им удалось доехать до Запорожья.
- В ночь на 3 мая оккупанты нанесли сокрушительные авиаудары по заводу. Погибли 2 мирных жителя, еще 10 человек получили ранения.
- Утром 3 мая оккупанты начали штурмовать завод, привлекли танки, пехоту, десантников.
- Между тем, Россия незаконно депортирует жителей города на свою территорию. Люди вынуждены в течение нескольких недель выживать в фильтрационных лагерях.
Смотрите в видео: как сейчас выглядит "Азовсталь"