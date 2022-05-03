Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что эвакуацию будут возобновлять и договариваться о следующих гуманитарных коридорах, передает 24 канал.

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Были бои, но нам удалось вывезти людей. Мы и дальше будем требовать прекращения огня и договариваться до тех пор, пока не откроем коридор снова. Там есть гражданские и их нужно спасать,

– сказала министр.

На территории "Азовстали" находится несколько сотен человек

Верещук сказала, что сейчас трудно говорить о точном количестве людей, которые остаются на территории завода.

По нашим подсчетам, там несколько сотен человек. Точно сказать не могу. Эти локации разные, завод – большой. Глубоко под завалами находятся женщины и дети. Но я так понимаю, что гражданских – женщин, детей и стариков там уже не много,

– сказала Верещук.

Она также отметила, что нужно говорить и не забывать о раненых и военных, которые остаются на территории завода. Верещук сказала, что нельзя пренебрегать их жизнями.

Эвакуация людей из Мариуполя: самое важное

27 апреля президент Владимир Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи они договорились о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Красным Крестом. При их содействии в эти дни происходит эвакуация мариупольцев.

президент Владимир Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи они договорились о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Красным Крестом. При их содействии в эти дни происходит эвакуация мариупольцев. 1 мая с территории завода "Азовсталь", где находятся украинские защитники и гражданские, начали эвакуировать людей. Первыми удалось вывезти более 10 женщин, детей и пожилых людей. Вчера они уже прибыли в Запорожье. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь.

с территории завода "Азовсталь", где находятся украинские защитники и гражданские, начали эвакуировать людей. Первыми удалось вывезти более 10 женщин, детей и пожилых людей. Вчера они уже прибыли в Запорожье. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь. 2 мая был согласован второй зеленый коридор из Мариуполя. По словам мэра Вадима Бойченко, из "Азовстали" в этот день удалось вывезти более 100 мирных жителей.

был согласован второй зеленый коридор из Мариуполя. По словам мэра Вадима Бойченко, из "Азовстали" в этот день удалось вывезти более 100 мирных жителей. Сегодня, 3 мая, из металлургического комбината удалось эвакуировать часть мирных жителей. Речь идет о 156 людях. В настоящее время эвакуационная колонна продолжает движение в Запорожье. В то же время на сегодняшний день уже прекратили эвакуацию из-за того, что оккупанты начали штурм "Азовстали".

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