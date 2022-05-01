Бойцы из полка "Азов", помогавшие спасать гражданских, показали уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе.

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Детали эвакуации гражданских из "Азовстали": о чем говорят кадры

Денис Прокопенко и полк "Азов" проделали очень важную часть работы. Воины передали кадры с первыми моментами эвакуации главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

На видео видно, как люди выбираются из-под завалов и садятся в обстрелянный автобус без окон. Среди эвакуированных больше всего женщин и детей. Люди не могут поверить, что наконец-то покидают территорию завода. Сидя в автобусе, они рассказывают, что еда уже заканчивалась. А дети постоянно хотели есть и им было мало продуктов, которые у них были.

Между тем, на заднем фоне военные беспокоятся, чтобы россияне порой не начали снова стрелять. На видео также можно увидеть членов организации "Красный крест представителей ООН".

Заметим, что кроме азовцев над эвакуацией работали:

Владимир Зеленский и офис Президента. Главное управление разведки Министерства обороны, Ирина Верещук и ее команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, А также ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей,

– журналист Давид Арахамия.