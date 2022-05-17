Згодом їх мають обміняти та повернути додому. Маріупольська міська рада оприлюднила відео того, як відбувається процес евакуації з "Азовсталі".

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У ролику видно, що росіяни обшукують та перевіряють українських воїнів і поранених, чи немає у них зброї або вибухівки. Разом з тим евакуйованим важкопораненим роблять перев'язки. Їх перевозять автобусами, поруч з якими видно важку техніку російських окупантів, марковану літерою "Z".

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 травня повідомила, що розпочалась процедура евакуації важкопоранених українських військових з металургійного комбінату "Азовсталь". Посадовиця заявила про вивезення 53 важкопоранених – їх усіх відправили до лікарні у Новоазовську, що розташований на тимчасово окупованій росіянами території нашої держави. Там їм повинні надати медичну допомогу.

У ніч проти 17 травня Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення, у якому підтвердив початок процедури евакуації українських захисників. Президент наголосив, що військовослужбовці впродовж 82 днів виконували завдання, поставлене перед ними, й повинні повернутись на підконтрольні території України живими.

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Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував згодом подібне повідомлення. У ньому йдеться, що завдяки понад 80 днів героїчної оборони захисники Маріуполя не дали ворогу перекинути на інші напрямки близько 20 тисяч російських окупантів. Серед героїв, які назавжди закарбувалися в українській історії:

окремий загін спеціального призначення "Азов",

12-а бригада Національної гвардії України,

36-а окрема бригада морської піхоти,

прикордонники, поліцейські, добровольці та територіальна оборона Маріуполя.

Крім того, наразі вдалось евакуювати ще 211 захисників Маріуполя через гуманітарний коридор до Оленівки. Ганна Маляр запевнила, що згодом їх повинні обміняти на російських військовополонених.

Зауважте, що на території "Азовсталі" все ще залишаються українські військові. Разом з тим влада наголошує, що не припиняє роботи з їхнього порятунку й абсолютно кожен, хто зараз боронить нашу державу, є надзвичайно важливим і за кожного боротимуться до останнього.

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До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що тих важкопоранених українських бійців, яких вже вдалось евакуювати з "Азовсталі", неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території. Втім наразі передусім важливо стабілізувати їхній стан.

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