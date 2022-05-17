Маріуполь збираються віддати "кадировцям"

Про них розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, наступні кроки окупантів потрохи стають зрозумілими. Мова не лише про те, що ворог хоче зробити з містом, а й кого призначать умовним "куратором його відновлення".

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Наші джерела з оточення Іващенка (призначений окупантами "мер" Маріуполя – 24 канал) повідомляли про "шефство" з Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним,

– написав Андрющенко.

За словами Андрющенка, для залякування та придушення спротиву місцевих, які залишилися у Маріуполі, окупанти планують віддати місто разом із портом "кадировцям". Ба більше, вони матимуть право мародерства.

Вже провели "робочу зустріч"

Сьогодні, 17 травня, з'явилося й часткове підтвердження цієї інформації. У Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участі окупаційної "адміністрації". Також там були присутні депутат російської Держдуми Дмитро Саблін, який є куратором окупації Маріуполя з 2014 року, а також Адам Делімханов і Ахммед Долгаєв, що є частиною політичної влади Чечні.

Робоча зустріч окупаційної влади та "кадировців" у Маріуполі / Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time

Вони цинічно обговорювали плани щодо "відновлення Маріуполя". Однак, Петро Андрющенко зауважив, що насправді ця зустріч більше нагадувала оцінку та інвентаризацію того, що залишилося. "Кадировці" ж на ній поводилися, як господарі.

"Тож, один з можливих сценаріїв почав реалізовуватися. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій", – підсумував Андрющенко.

Останні новини з Маріуполя

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває.

Нагадаємо, 16 травня з комбінату "Азовсталь" почали евакуйовувати оборонців Маріуполя. Зокрема, 53 важкопоранених військових вивезли до медичного закладу в Новоазовську. Звідти їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Тим часом росіяни роблять усе можливе, щоб цивільні маріупольці не могли вибратися з-під їхньої окупації. Вони посилили контррозвідувальні заходи і тепер ті, хто хоче виїхати з міста, повинні мати спеціальні перепустки. Отримати їх непросто.

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