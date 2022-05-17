После Стамбульского коммюнике никакого продвижения нет
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он заявил, что переговорный процесс с Россией сложен, ведь зависит от того, как разворачиваются события в Украине.
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Подоляк подчеркнул, что Украина готова к конструктивному диалогу и может выстраивать свои переговорные позиции. Он отметил, что президент Владимир Зеленский модерирует этот процесс и "выходит из адекватной оценки того, о чем именно идет речь и может идти речь на переговорах".
Россия, как заявил Подоляк, за 82 войны не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как думали в Кремле сначала. Советник Андрея Ермака сообщил, что Россия, по сути, не меняет свои директивы.
Они продолжают активно шантажировать, какие позиции публично проговаривают,
– сказал он.
По словам Подоляка, глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично комментируют переговоры, хотя не входят в российскую делегацию. В частности, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной прекращены, ведь "Киев фактически вышел из них".
Советник главы ОП добавил, что россиян дальше живут в мире, где вроде бы есть "украинский нацизм". Но, как отметил Подоляк, весь мир уже понял, что сегодня существует только русский нацизм.
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Он рассказал, что переговорный процесс между Украиной и Россией приостановлен, ведь после Стамбульского коммюнике никакого продвижения нет. В то же время в Офисе президента подчеркнули, что любая война закончится столом переговоров.
Россия не понимает, что война не идет по ее плану
Михаил Подоляк назвал 3 причины, почему переговоры с Россией на паузе. По его слова, Россия не демонстрирует понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.
Также, как сказал советник главы ОП, в Кремле не понимают, что война уже не идет по правилам, графику или планами России.
Сопротивление Украины и сопротивление только нарастает. Поэтому никаких своих целей Россия не достигнет,
– сказал он.
Подоляк отметил, что Россия не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке. По его словам, политическая элита в России боится говорить правду, "что с войны надо выходы на совсем других условиях, чем было заявлено изначально".
Украина продолжит переговоры, если будет конкретика
По мнению советника Андрея Ермака, Россия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций Запада и понять истинную "боеспособность".
По его словам, Россия теряет остатки своей репутации. "Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – сказал он.
Стоит внимания Зеленский готов говорить с Путиным, но действия России в Украине ежедневно осложняют переговоры
Вместе с тем, Подоляк отметил, что пока речь не идет о "выход или не выход Украины из переговоров, а только о целесообразности процесса и конкретику на этом этапе.
Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры,
– резюмировал он.
Что известно о переговорах Украины и России
- Украина практически с начала полномасштабного вторжения России пытается остановить войну дипломатическим путем. Киев даже согласился на несколько раундов переговоров с россиянами на белорусской границе.
- Впоследствии в Стамбуле при посредничестве Турции состоялась встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. В конце марта – начале апреля в турецком Стамбуле встретились украинские и российские делегации.
- Киев передал Москве свои предложения, в соответствии с которыми соглашался на гарантии безопасности от третьих стран в обмен на отказ от курса в НАТО. Вопрос ОРДЛО должны были решить переговоры Зеленского с Путиным. По Крыму-Украина предлагала вести переговоры 10-15 лет.
- Перед утверждением договора в Украине должен был бы состояться референдум. Также его подписанию должен предшествовать вывод Россией своих войск с территории Украины. Но в Кремле не ответили на предложения Киева.
- Переговорный процесс сильно осложнили зверства россиян на Киевщине. Зеленский говорил, что украинцы не хотят договариваться с россиянами, а просто стремятся их убить.
- Также наш президент предупредил Кремль, что Украина выйдет из переговоров, если Россия проведет псевдореферендум в Херсоне и уничтожит людей в Мариуполе. Кроме того, Зеленский сказал, что Россия должна отвести свои войска на позиции 24 февраля, чтобы разблокировать переговоры.
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