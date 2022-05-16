Об этом 24 каналу сказал представитель президента в КСУ и депутат Федор Вениславский.

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Он рассказал, что оккупанты пытаются закрепиться в Луганской и Донецкой областях.

"На Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях враг интенсивно ведет обстрел наших территорий, но говорить о том что они добились каких-либо успехов, рано. Наши ВСУ эту ситуацию держат под контролем, поэтому существенных угроз нет", – сказал он.

Вениславский заверил, что стратегическая цель россиян, о которой они думают с начала второй фазы наступления, это окружение нашей группировки объединенных сил.

По его словам, это была их цель, чтобы продемонстрировать свою "победу" и иметь возможность для самих россиян показывать "добычи" и иметь аргументы на переговорах, чтобы давить на нашу делегацию.

Это Путин привык делать еще с 2014 – в частности, создавал сначала проблемные участки на фронте, а потом ими заставлял украинское руководство идти на уступки. Сейчас эта методика не изменилась, но с начала полномасштабного вторжения у него не было оснований для таких действий.

– объяснил Вениславский.

Какие цели России на Донбассе

Депутат говорит, что весь Восток Украины оккупанты не могут захватить.

"У них нет ни способностей, ни даже решимости к таким действиям. Потому что наши сухопутные силы в Харьковской области продемонстрировали, что село за селом освободят нашу землю, и отдельные подразделения уже вышли к государственной границе", – ответил он.

А что касается Донбасса, то там главная цель врага – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей. И завершение действий на Юге Украины – им, в частности, нужны Херсонская и Запорожские области для обеспечения сухопутного коридора в Крым,

– подтвердил Вениславский.

Он считает, что именно эти цели пытаются достичь оккупанты. "Безусловно, Луганская и Донецкая области – для них приоритет №1. Просто те темпы, которые они демонстрируют, точно не в пользу России, и результатов, которые они ожидали, не имеют, это очевидно", – добавил депутат.

Он сказал, что на южном направлении оккупанты строят укрепления, чтобы там наши ВСУ не могли быстро освободить территорию.

Вениславский: Стратегическая цель России неизменна



К слову, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что только 10% территории области находятся под контролем украинского правительства. Это Лисичанск и Северодонецк, а также села и городки общин, окрестности Рубежного, Горная община, территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут. Остальные, к сожалению, захватили оккупанты.

Отметим, что с 2014 года враг контролировал всего 30% территории Луганской области. Гайдай считает, что Вооруженные силы Украины избрали правильную стратегию, потому что они отступили, чтобы не растягивать линию фронта.

Добавим, что всего 15 мая захватчики атаковали на Востоке Украины 38 населенных пунктов. Разрушениям подверглись жилые дома, гражданская инфраструктура, школы и мечеть. В общей сложности под удар попали 77 объектов, из которых более 60 – жилые дома.

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