По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские военные выяснили то, что командование минобороны России придумало новую схему их надувательства. Для того чтобы военные не могли отказаться от участия в боевых действиях, генералы российской армии отдали приказ фактически давить на родственников контрактников.

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В середине мая российские военнослужащие, находящиеся сейчас на Донбассе, начали с удивлением узнавать от родных о том, что государство перечислило им на зарплатные карты гораздо меньше денег, чем это обусловлено контрактом.

Обещали увеличивать выплаты, но наоборот уменьшили их

Захватчики узнали о том, что Россия в очередной раз "бросила" их на зарплаты, от своих коллег, пользующихся системой СМС-уведомлений о поступлении средств на банковские счета. Поскольку в основном военные России оставили карточки дома, они сразу начали звонить женам и матерям с просьбой проверить, какая сумма поступила им за участие в войне за апрель .

Выяснилось, что в минобороны снова недоплатили солдатам примерно треть того, что было. Официальное объяснение подобного обмана от командования состоит в том, что "по документам подразделения выводили в Россию на отдых".

Поскольку как-то повлиять на подобное срезание зарплат с передовой россияне затрудняются, они просят родных писать письма в министерство обороны в надежде на то, что высшие должностные лица каким-то образом побоятся массовых жалоб.

На самом же деле, конечно, ни один из должностных лиц ведомства повлиять на ситуацию никак не сможет, ведь обманывать своих – типичная тактика государства. Кроме того, чиновникам, которые получают огромные зарплаты, сидящие в Москве, нет дела до обычных солдат, погибающих на передовой.

Именно это некоторые россияне и понимают, из-за чего обещают "разобраться с каждой тыловой крысой" в случае своего возвращения. Личный состав армии мародеров беспокоит то, что они вынуждены неделями рисковать жизнью, голодать и идти в бой менее чем за тысячу долларов в месяц, хотя еще недавно им обещали значительно увеличить доплаты. Постоянные обманы, участие неподготовленных подразделений в войне, а также отсутствие исправной техники крайне угнетают российских солдат, которые говорят между собой о том, что они начали ненавидеть Путина.

Просят слать посыльных от минобороны "на**й"

Кроме того, до российских рядовых-контрактников и офицеров нижнего звена дошли слухи о том, что командование собирается продлить им "добровольное пребывание" в зоне боевых действий. Для этого к родственникам военных начали массово приезжать представители воинских частей с просьбой подписать определенные документы.

Родных контрактников обманом заставляют расписываться в продлении срока действия контрактов и согласии на участие в боевых действиях. Формально родственники военных имеют право подписывать подобную документацию за контрактников, поэтому оккупанты просят родных "слать нах** всех посыльных", а также вообще не верить властям. Также большое количество недовольных ордынцев жалуется на то, что их давно обещали отправить домой хотя бы на короткий отдых, но офицерам на состояние своего войска глубоко наплевать.

Российское командование пытается получать рычаги давления на "Ваньок", чтобы те не могли отказываться от участия в боях и не думали о разрыве контрактов.