Российские захватчики обстреляли населенные пункты Донбасса и Луганщины. В результате атаки разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура, школы и мечеть. Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

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Раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов

Под обстрелами оккупантов погибли три человека, впоследствии тела еще троих мужчин обнаружили под завалами Северского лицея.

Также известно, что 24 мирных жителя получили ранения. В то же время за прошедшие сутки из районов ведения боевых действий на Донбассе спасатели эвакуировали 257 человек.

За сутки повреждено 77 объектов

Своими обстрелами враг повредил 77 объектов на Востоке, в том числе более 60 жилых домов. Также разрушения получили больница, учебные заведения и автомобильный мост в Северодонецке, мечеть, сельскохозяйственный склад и кафе в Бахмутском районе, фенольный завод в пгт Нью-Йорк. Известно, что в результате попадания произошла утечка нетоксичного вещества.

Подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, ликвидировали 6 пожаров за прошедшие сутки.

Как сказал президент в своем вчерашнем обращении, "вся жестокость оккупантов, которую Украина переживает каждый день, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой обратно в Россию, потому что будут отступать",

– говорится в сообщении.

Обстрелы на Востоке: какие населенные пункты подверглись вражеской атаке 15 мая

В Донецкой области оккупанты обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Лиман, Торецк, Соледар, Никольское, Марьинку, Красногоровку, Каменку, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское, Дроновку, Озерное, Александровку, Ставки, Ямполь, Богородичное, Новоселовку, Сладкое, Новомихайловку.

В Луганской области пострадали от атаки Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Екатериновка, Белогоровка, Золотое, Горное, Попасная, Камышеваха, Тошковка, Щедрищево и Устиновка.

Добавим, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай убежден, что вчера оккупанты атаковали Северодонецкую больницу неслучайно. По его словам, россияне в течение часа целились именно туда. Затем в здании даже вспыхнул пожар. Известно, что в результате обстрелов больницы 9 человек получили ранения.

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