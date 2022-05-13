Киев предлагал Москве 10 лет вести переговоры относительно Крыма

Об этом в интервью итальянским журналистам рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. В первую очередь Зеленский сказал, что Украина никогда не признает аннексированный Крым частью России.

Кстати Не думаю, что он может сохранить лицо, надо думать, что будет с Россией, – Зеленский о Путине

Он является Автономной Республикой со своими правами, парламентом. Автономная Республика Крым в составе Украины,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что Украина была готова отставить вопрос Крыма, чтобы не усложнять мирные переговоры с Россией.

"Мы были готовы говорить с Россией о том что не актуально решение относительно Крыма, потому что идет война. Сейчас главное человеческая жизнь. Отложим этот вопрос наших переговоров, если он болезненный, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет вопрос встречи между президентами Украины и России. Хорошо, давайте отложим этот вопрос", – отметил президент.

Он назвал это хорошим предложением со стороны Украины. По словам Зеленского, во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила России отложить этот вопрос, но не навсегда.

Глава государства рассказал, что Украина хотела "снять вопрос Крыма с карты войны", из-за чего предлагала подписать документ, предусматривающий, что Киев и Москва должны урегулировать вопросы Крыма в течение 10 лет. Однако Россия не согласилась.

Переговоры Украины и России: последние новости

В конце марта – начале апреля между Украиной и Россией состоялись переговоры на уровне глав МИД в Стамбуле. Сообщалось, что Украина изложила России свои позиции по урегулированию войны.

Одним из пунктов мирного соглашения, по данным СМИ, был вопрос Крыма. Украинская делегация предлагала в течение 10 – 15 лет вести переговоры о статусе Крыма.

Однако Россия проигнорировала предложения Украины, после чего только нарастила обстрелы нашей страны. Сильно осложнили переговоры зверства россиян в Киевской области, где погибли более 1200 человек. Зеленский говорил, что украинцы не хотят договариваться с россиянами, а просто стремятся их убить.

Также наш президент предупредил Кремль, что Украина выйдет из переговоров, если Россия проведет псевдореферендум в Херсоне и уничтожит людей в Мариуполе.

Недавно Зеленский сказал, что Россия должна отвести свои войска на позиции 24 февраля, чтобы разблокировать переговоры.

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