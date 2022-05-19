Як зазначили у Червоному Хресті, 17 травня представники організації почали реєстрацію бійців, які залишають "Азовсталь", зокрема й поранених.

Важливо Росія могла погодитися на евакуацію з "Азовсталі", аби проголосити Маріуполь своїм, – ISW

Операція з їх евакуації тривала декілька днів. Процес реєстрації передбачає заповнення форми з особистими даними, такими як:

ім'я,

дата народження,

найближчий родич.

Ця інформація дозволяє Червоному Хресту відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

Відповідно до мандата, наданого Червоному Хресту державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання.

Евакуація поранених "Азовсталі": головне

Днями Україна розпочала операцію з евакуації захисників "Азовсталі", які героїчно боронили Маріуполь та були заблоковані в нелюдських умовах на заводі. 264 захисники Маріуполя, зокрема пів сотні тяжкопоранених бійців, були вивезені на тимчасово окуповану російськими військами територію Донецької області.

Згодом стало відомо, що з території "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Точна їхня кількість та місце вивезення українська сторона поки не озвучувала.

Як стало зрозуміло із повідомлень Міноборони України та Генштабу ЗСУ, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", "зберегти життя особового складу".

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що український гарнізон Маріуполя "виконав бойове завдання", тож далі "найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя". Генеральний штаб назвав їх "героями нашого часу", які вже назавжди увійшли в історію, та нагадав, хто саме боронив місто від окупантів і витримував блокаду "Азовсталі":

окремий загін спеціального призначення "Азов",

12-а бригада Національної гвардії України,

36-а окрема бригада морської піхоти,

прикордонники,

поліцейські,

добровольці,

тероборона Маріуполя.