Як зазначили у Червоному Хресті, 17 травня представники організації почали реєстрацію бійців, які залишають "Азовсталь", зокрема й поранених.
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Операція з їх евакуації тривала декілька днів. Процес реєстрації передбачає заповнення форми з особистими даними, такими як:
- ім'я,
- дата народження,
- найближчий родич.
Ця інформація дозволяє Червоному Хресту відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.
Відповідно до мандата, наданого Червоному Хресту державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання.
Евакуація поранених "Азовсталі": головне
- Днями Україна розпочала операцію з евакуації захисників "Азовсталі", які героїчно боронили Маріуполь та були заблоковані в нелюдських умовах на заводі. 264 захисники Маріуполя, зокрема пів сотні тяжкопоранених бійців, були вивезені на тимчасово окуповану російськими військами територію Донецької області.
- Згодом стало відомо, що з території "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Точна їхня кількість та місце вивезення українська сторона поки не озвучувала.
- Як стало зрозуміло із повідомлень Міноборони України та Генштабу ЗСУ, вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", "зберегти життя особового складу".
У Генштабі ЗСУ підкреслили, що український гарнізон Маріуполя "виконав бойове завдання", тож далі "найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя". Генеральний штаб назвав їх "героями нашого часу", які вже назавжди увійшли в історію, та нагадав, хто саме боронив місто від окупантів і витримував блокаду "Азовсталі":
- окремий загін спеціального призначення "Азов",
- 12-а бригада Національної гвардії України,
- 36-а окрема бригада морської піхоти,
- прикордонники,
- поліцейські,
- добровольці,
- тероборона Маріуполя.
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