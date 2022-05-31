Защитникам Мариуполя доставляли оружие и боеприпасы

В пресс-службе ГУР МО опубликовали уникальные кадры, которые доставляли помощь украинским защитникам и защитницам в Мариуполе. Участие в уникальных операциях принимали пилоты ВСУ и спецназовцы украинской разведки.

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Украинские пилоты и спецназовцы провели операцию, в рамках которой доставили защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы.

На кадрах эвакуационные боевые вылета на металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Как защитникам Мариуполя доставляли помощь небом – видео

Что известно о специальной операции ГУР МО

Украинские защитники и защитницы Мариуполя долгое время находились в стенах "Азовстали", где укрывались от обстрелов российских военных. Россиян практически полностью разрушили Мариуполь.

Кроме военных, на "Азовстали" были мирные люди. Военным, гражданским и медикам не хватало медикаментов и пищи, из-за чего их жизнь была под серьезной угрозой. В то же время Россия сбрасывала тяжелые бомбы на завод.

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов после эвакуации украинских воинов заявил, что ГУР МО поставляла помощь на завод .

По его словам, при выполнении задания из 16 вертолетов российские военные уничтожили два. Еще один кафиры сбили, когда украинский вертолет пришел на помощь другому.

Буданов подчеркнул, что все сделки были успешными. Также он отметил, что вертолетам на "Азовсталь" перебросили 72 азовца.

Президент Владимир Зеленский также сообщал о том, что защитникам Мариуполя пытались оказать помощь. По словам главы государства, возле Мариуполя погибли многие украинские пилоты .

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Зеленский подчеркнул, что они делали невозможные вещи, ведь долететь до "Азовстали" почти нереально. Несмотря на это, украинские пилоты доставляли помощь на "Азовсталь" и забирали тела павших украинских героев.

16 мая на "Азовстали" началась эвакуация украинских военных , которых вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.

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