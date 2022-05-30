Защитник Мариуполя находится в плену в Брянске

Этим она поделилась на брифинге семей защитников Мариуполя, состоявшемся в Киеве 30 мая, сообщает 24 канал. По словам женщины, ее сын попал в плен вскоре после того, как последний раз выходил на связь – 12 апреля.

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Лишь несколько дней назад она увидела имя сына в списках пленников. Согласно им, защитник Украины сейчас находится на территории вражеской России – в Брянске.

Кроме того, недавно женщина увидела фото парня. На фотографии его руки были за спиной – вероятно, в наручниках. Также он опустил голову, а лицо было наполовину закрыто так, что можно было увидеть только нос и глаза. "Как будто чтобы я его не узнала", – заметила она.

Мать защитника рассказала, что ей рекомендовали поискать сына на видео в телеграм-каналах. Однако, по ее словам, когда защитник Мариуполя попал в плен, он был на спецоперации, а такое нельзя снимать в военное время. Во всяком случае, сына на этих страницах она не нашла.

Я хочу увидеть своего сына живым и здоровым на своей земле, которую он защищал с 2017 года,

– сказала мать героя.

Что известно об эвакуации военных из "Азовстали"

Эвакуация украинских военных из "Азовстали" началась 16 мая. В первую очередь с завода вывезли 53 тяжелораненых защитников Мариуполя.

Украинских воинов вывезли на временно оккупированные Россией территории, однако, как уверяли в Минобороны, их должны вернуть на подконтрольные Украине территории, обменяв на российских пленных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эксклюзивном интервью 24 каналу заверил, что к защитникам Мариуполя не применяют пытки.

Вместе с тем командиру полка "Азов" Денису Прокопенко, также вышедшему из "Азовстали", удалось связаться с женой. Он рассказал ей, что условия, в которых удерживают бойцов в плену, "более или менее удовлетворительные".

Их кормят и дают воду. Условия отвечают требованиям, и они пока не подвергались насилию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что у Украины есть информация об условиях содержания защитников, но объявлять ее пока нельзя в целях безопасности.

Международный Комитет Красного Креста, который занимался регистрацией вывезенных из "Азовстали", не обнародовал количество и имена эвакуированных людей, потому что это конфиденциальная информация. Но родные украинских защитников могут послать запрос и узнать, что с их близкими.

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