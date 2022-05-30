Захисник Маріуполя перебуває у полоні у Брянську

Цим вона поділилася на брифінгу родин оборонців Маріуполя, який відбувся у Києві 30 травня, повідомляє 24 канал. За словами жінки, її син потрапив у полон невдовзі після того, як востаннє виходив на зв'язок – 12 квітня.

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Лише кілька днів тому вона побачила ім'я сина у списках полонених. Згідно з ними, захисник України зараз перебуває на території ворожої Росії – у Брянську.

Крім того, нещодавно жінка побачила і фото хлопця. На світлині його руки були за спиною – ймовірно, у кайданках. Також він опустив голову, а обличчя було наполовину закрите так, щоб можна було побачити лише ніс і очі. "Ніби, щоб я його не впізнала", – зауважила вона.

Мати захисника розповіла, що їй рекомендували пошукати сина на відео у телеграм-каналах. Однак, за її словами, тоді, коли захисник Маріуполя потрапив у полон, він був на спецоперації, а таке не можна фільмувати у воєнний час. У будь-якому випадку, сина на цих сторінках вона не знайшла.

Я хочу побачити свого сина живим і здоровим на своїй землі, яку він захищав з 2017 року,

– сказала мати героя.

Що відомо про евакуацію військових з "Азовсталі"

Евакуація українських військових з "Азовсталі" розпочалася 16 травня. Насамперед із заводу вивезли 53 важкопоранених захисників Маріуполя.

Українських воїнів вивезли у тимчасово окуповані Росією населені пункти, однак, як запевняли в Міноборони, їх невдовзі мають повернути на підконтрольні Україні території, обмінявши на російських полонених.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу запевнив, що до оборонців Маріуполя не застосовують тортур.

Разом з тим командиру полку "Азов" Денису Прокопенку, який також вийшов з "Азовсталі", вдалося зв'язатися з дружиною. Він розповів їй, що умови, в яких утримують бійців у полоні, "більш-менш задовільні".

Їх годують та дають воду. Умови відповідають вимогам, і військові наразі не зазнали насильства.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна має інформацію про умови утримання захисників, але оголошувати її наразі не можна у цілях безпеки.

Міжнародний комітет Червоного Хреста, який займався реєстрацією вивезених з "Азовсталі", не оприлюднював кількість та імена евакуйованих людей, бо це – конфіденційна інформація. Але рідні українських захисників можуть надіслати запит та дізнатися, що з їхніми близькими.

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