Так, Наталка Зарицька на брифінгу повідомила, що востаннє її чоловік виходив на звʼязок 17 травня, інформує 24 канал.

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Жінка додала, що наразі невідомо, де він, чи живий, чи не закатований, чи не піддається тортурам.

Більшість бійців його взводу загинули

В останньому повідомленні чоловік Зарицької написав їй, що з 32 його побратимів у взводі 24 загинули. З них 17 загинули під час одного авіаудару фосфорною бомбою. За словами Зарицької, 8 уціліли, але з них тільки один був не поранений.

Вона додала, що всі очікували екстракції, але дива не сталося. Відтак вихід героїв з Азовсталі – це не кінець, а початок нового етапу боротьби.

Сестра іншого захисника Сандра Кротевич зазначила: всі рідні бійців сподіваються, що російська сторона поводиться з ними згідно з Женевською конвенцією, міжнародним правом, так, як поводиться весь час Україна щодо військовополонених з Росії.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. Вище військове керівництво дало наказ захисникам Маріуполя зберегти свої життя.

Українських воїнів вивезли на тимчасово окуповані території. Зокрема, вони мали бути в Новоазовську та Оленівці. Британська розвідка підрахувала, що загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів.

У Міноборони одразу пояснили, що бійців мають обміняти на російських полонених. Хоча пропагандисти заявили, мовляв, хочуть влаштувати судову розправу над захисниками Маріуполя. Президент Володимир Зеленський запевнив, що обмін має бути.

Президент додав, що подальша ситуація повністю залежить від сторін, які взяли на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя. Йдеться про ООН, Червоний Хрест та Росію.

Дружина Дениса Прокопенка Катерина розповіла, що зуміла поговорити з чоловіком. За його словами, бійців утримують у більш-менш нормальних умовах.

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