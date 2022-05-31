Захисникам Маріуполя доставляли зброю і боєприпаси

У пресслужбі ГУР МО опублікували унікальні кадри, яка доставляли допомогу українським захисникам та захисницям у Маріуполі. Участь в унікальні операції брали пілоти ЗСУ та спецпризначенці української розвідки.

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Українські пілоти та спецпризначенці здійснили операцію, в рамках якої доставили захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси.

На кадрах евакуаційні бойові вильоти на металургійний завод "Азовсталь", що в Маріуполі.

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Що відомо про спеціальну операцію ГУР МО

Українські захисники та захисниці Маріуполя тривалий час перебували у стінах "Азовсталі", де ховалися від обстрілів російських військових. Росіян практично вщент зруйнували Маріуполь.

Окрім військових, на "Азовсталі" були мирні люди. Військовим, цивільним та медикам бракувало медикаментів та їжі, через що їхні життя були під серйозною загрозою. Водночас Росія скидала важкі бомби на завод.

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Глава української розвідки Кирило Буданов після того, як відбулася евакуація українських воїнів, заявив, що ГУР МО постачала допомогу на завод.

За його словами, під час виконання завдання з 16 вертольотів російські військові знищили два. Ще один окупанти збили, коли український гелікоптер прийшов на допомогу іншому.

Буданов наголосив, що всі операції були успішними. Також він зазначив, що вертольотам на "Азовсталь" перекинули 72 азовців.

Президент Володимир Зеленський також повідомляв про те, що захисникам Маріуполя намагалися надати допомогу. За словами глави держави, біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів.

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Зеленський наголосив, що вони робили неможливі речі, адже долетіти до "Азовсталі" майже нереально. Попри це українські пілоти таки доставляли допомогу на "Азовсталь" і забирали тіла полеглих українських героїв.

16 травня на "Азовсталі" розпочалася евакуація українських військових, яких вивезли на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.

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