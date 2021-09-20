Хлопцеві вручили підозру і просили суд застосувати до нього запобіжний захід – домашній арешт з носінням електронного браслета. І хоч реальних доказів провини Ратушного не було, суддя Печерського районного суду Крістіна Константінова дозволила такий запобіжний захід, за що й отримала премію НЕ.ЧЕСТЬ тижня.

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Суддя зазначила, що участь в акції в темну пору доби в темному одягу – це підстава для обґрунтованої підозри. Пізніше цю абсурдну ухвалу скасували судді Київського апеляційного суду.

Можлива підробка повідомлення про підозру

Під час засідання головуюча Тетяна Фрич звернула увагу прокурора на можливу підробку повідомлення про підозру – дата повідомлення була виправлена з 23 на 24 березня, що було видно неозброєним оком. Також виправлення підтверджували результати експертизи.

Прокурор припустив, що слідчі просто були дуже завантажені і не встигли своєчасно вручити повідомлення про підозру. Однак проблема в тому, що підозра має бути вручена в той же день, коли вона погоджена.

Слідчі 24 березня 2021 року вже не мали права вручати підозру, яку погодили 23 березня. В ухвалі апеляційного суду Фрич рекомендувала провести службове розслідування.

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Печерський райсуд на місяці затягнув розгляд скарги

Попри ймовірне порушення порядку вручення підозри, переслідування Ратушного правоохоронцями не припинились. Усе літо 2021 року він провів не на морі, а в судах, де намагався оскаржити підозру про вчинення злочину.

Такі скарги суд має розглядати впродовж 72 годин, та суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов не може опрацювати її вже 3 місяці.



Суддя Соколов не може опрацювати скаргу 3 місяці / Фото з сайту LB.ua

Перше засідання по справі суддя призначив аж через 2 тижні, але воно не відбулось. Соколов на нього не з'явився, бо нібито мав іншу справу, і розгляд скарги Ратушного перенесли на 1,5 місяці, тобто аж на 31 серпня.

Можна було б повірити, що суддя дійсно завантажений і через високу недоукомплектованість суддів просто не встигає розглянути скаргу. Однак у той період він блискавично розглянув аналогічні скарги двох інших осіб – ексголови та експрацівниці апарату Голосіївського суду.

Вони є підозрюваними у справах Майдану, зокрема у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. Саме через них справи про запобіжні заходи активістів Майдану, ймовірно, призначали на заздалегідь визначених суддів.

У визначену дату, 31 серпня, Соколов вдруге відклав засідання за скаргою Ратушного на 9 вересня. Після цього прямо заявив, що відмовить, але на наступному засіданні.

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Ратушний не зможе оскаржити підозру

Суддя мав розглянути скаргу без участі прокурора, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс України, але знову відклав розгляд до 29 вересня. У такий спосіб Соколов, фактично, позбавив Ратушного можливості оскаржити незаконну підозру, бо 26 вересня прокурори вже передадуть обвинувальний акт до суду.

За очевидне затягування розгляду справи премію "НЕ.Честь тижня" отримує суддя Печерського районного суду міста Києва Олексій Соколов.

Ще в травні 2019 року Соколов отримав висновок про недоброчесність від Громадської ради доброчесності та міг бути звільнений, але Вища кваліфікаційна комісія суддів поставила його оцінювання на паузу.

Що таке ГРД? Громадська рада доброчесності – незалежний громадський орган, що з 2016 року сприяє ВККС в оцінюванні чинних суддів та доборі кандидатів на посади суддів.

Якби тоді його звільнили, ймовірно скарга Ратушного потрапила б до більш доброчесного судді і її б розглянули вчасно. Втім принаймні одне рішення суду має хоч трохи втішити Романа Ратушного.

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення судді Валерія Пінчука про визнання недійсним договору суборенди земельної ділянки в Протасовому Яру.

Проти забудови цієї земельної ділянки роками бореться громада Протасового Яру та громадська організація "Захистимо Протасів Яр", яку очолює Ратушний.

Історія довкола забудови Протасового Яру

У 2019 році забудовник Daytona Group, пов'язаний із бізнесменом Геннадієм Корбаном, вирубав дерева та планував побудувати елітний житловий комплекс на території Протасового Яру. Місцева громада та активісти виступили проти зведення 3 будинків на 40 поверхів у історичній місцевості.



На території Протасового Яру вирішили збудувати 40-поверхові будинки / Фото з сайту "БЖ"

Під тиском громади, Київрада подала позов до суду, адже дії компанії були незаконними. Daytona Group отримала земельну діяльну в суборенду в 2018 році від ТОВ "Бора", хоч остання не мала права цього робити – термін дії її дозволу на оренду сплив у 2017 році.

Суддя Господарського суду Валерій Пінчук, а тепер і судді Північного апеляційного господарського суду стали на сторону закону і задовольнили позов Київради. Вони визнали договір суборенди між ТОВ "Бора" і ТОВ "Дайтона Груп" недійсним, оскільки його уклали без дозволу міста – Леонід Черновецький підписав його самовільно.

Здається, дуже просте й очевидне законне рішення, але нечасто можна бути впевненим, що саме його приймуть судді. Тож Премію "Честь тижня" хочу вручити судді Михайлові Яковлєву, який був головуючим у апеляції.



Суддя Михайло Яковлєв / Фото з сайту "Радіо Свобода"

Лауреатів премії "Честь" та антипремії "НЕ.Честь" обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка бореться за очищення суддів від недоброчесних суддів.