Звернення Папи було присвячене до 100 днів від початку повномасштабної війни в Україні. Франциск відзначив, що шаленіє безумство руйнування і смерті, а ескалація конфлікту деталі підживлюється.

До речі Папа Римський чекає "слушного моменту", щоб приїхати в Україну

Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню,

– наголосив Папа.

Він закликав почути відчай людей та зупинити моторошне знищення міст і сіл і Україні. Насамкінець Франциск попросив людей невтомно молитись.

Щоправда, своїми іменами Папа Римський речі не назвав. Зокрема, не сказав, хто саме агресор та хто ж, зрештою, має припинити воювати.

Заяви Папи Римського про Україну

Папа Римський на Великдень вже намагався "примирити" Україну та Росію. У Ватикані влаштували подію, коли двоє жінок символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані. Значна частина українців розкритикували цю ідею. Зокрема, говорили, що ґвалтівника із жертвою не можна ставити на один рівень, адже це легалізує злочини.

Однак раніше понтифік назвав війну в Україні "жахливим регресом людства", який змушує "страждати та плакати". Тоді Франциск сумнівався, що у Кремлі погодяться піти на припинення бойових дій шляхом діалогу.

Також Папа Римський тричі звертався до Путіна з проханням дозволити евакуювати людей з "Азовсталі" кораблем під прапором Ватикану. Президент держави-агресорки щоразу відмовляв.

Крім того, Франциск зустрівся із дружинами захисників Маріуполя в травні. Понтифік благословив українок.

Папа Римський засуджував і блокаду експорту пшениці з українських портів. Наголошував, що від цього залежить життя мільйонів людей, а особливо в найбідніших країнах.

До речі, Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Однак коли саме, поки не каже.

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