Любимая игра помешанного кровопийцы
Оперативные цели были разные. Наиболее распространенная – выявить предателей в ближайшем окружении. Нынешняя Россия – загнивающая смесь совка и опричнины, поэтому методы коммуникаций с общественностью со времен условного Брежнева или Ивана Грозного поменялись мало.
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Путину нравятся инсинуации с якобы его ухудшающимся здоровьем / Фото Getty Images
Действовать, а не мечтать
Поэтому не раскатываем губу. Свое государство нам строить в поту и крови, буквально каждый за него заплатит свою цену.
Упырь, конечно, когда-нибудь сдохнет. Но ров с крокодилами, стратегические и тактические ракеты, мотивированная армия и патриотическая власть будут нелишними всегда. Пока будет империя ватников за нашей границей.
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