Любимая игра помешанного кровопийцы

Оперативные цели были разные. Наиболее распространенная – выявить предателей в ближайшем окружении. Нынешняя Россия – загнивающая смесь совка и опричнины, поэтому методы коммуникаций с общественностью со времен условного Брежнева или Ивана Грозного поменялись мало.

Важное 3 вопроса, на которые придется ответить перед Украиной Шольцу, Макрону и Драги

Настойчивые слухи о плохом состоянии Путина запускаются регулярно длительное время. Не нужно быть кремленологом, чтобы заметить – параноидальный старый гебешник любит эти игры.



Путину нравятся инсинуации с якобы его ухудшающимся здоровьем / Фото Getty Images

Действовать, а не мечтать

Поэтому не раскатываем губу. Свое государство нам строить в поту и крови, буквально каждый за него заплатит свою цену.

Упырь, конечно, когда-нибудь сдохнет. Но ров с крокодилами, стратегические и тактические ракеты, мотивированная армия и патриотическая власть будут нелишними всегда. Пока будет империя ватников за нашей границей.

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