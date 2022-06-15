Чтобы поставить ее перед лицом (по их мнению) тяжелого поражения на Донбассе, убедить президента Зеленского пойти на территориальные уступки и отказаться от курса в НАТО.
Важно Кто сорвал блицкриг россиян "Киев за три дня"
Три кита для Украины
Что могут привезти в Киев Шольц и Макрон: смотрите видео
Надежда осталась на трех китов: ВСУ, Байдена и Джонсона. Но в первую очередь на ВСУ.
История Европу ничему не научила.
Европейские лидеры пытаются убедить Зеленского пойти на территориальные уступки / Фото Офиса Президента
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