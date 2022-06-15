Чтобы поставить ее перед лицом (по их мнению) тяжелого поражения на Донбассе, убедить президента Зеленского пойти на территориальные уступки и отказаться от курса в НАТО.

Важно Кто сорвал блицкриг россиян "Киев за три дня"

Три кита для Украины

Что могут привезти в Киев Шольц и Макрон: смотрите видео

Надежда осталась на трех китов: ВСУ, Байдена и Джонсона. Но в первую очередь на ВСУ.

История Европу ничему не научила.

Европейские лидеры пытаются убедить Зеленского пойти на территориальные уступки / Фото Офиса Президента

Читайте Вместо парада "победы" Россия устроила парад металлолома: чем собрались пугать Украину

Также интересно – Стало известно о новом зашкваре Шольца: смотрите видео