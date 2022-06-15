Киевский сюрприз для оккупантов

Думаю, что россияне во время наступления на Киевскую область не учли многое, и прежде всего – 72 бригаду и ее командира. То есть планировали-планировали, но про*бали.

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Комбат, под командованием которого я был еще в пятнадцатом, за это время успел набраться невероятного опыта, поучиться, написать книгу... и стать комбригом. Ну а о "семь – два", что снова стала легендой, здесь никому рассказывать не надо.

Скажу только от себя: из нашей бригады вышло самое большое количество военных писателей. И недавно бригада получила почетное отличие "За мужество и отвагу".



Александр Вдовиченко (справа) и его 72 бригада стали смертоносным сюрпризом для россиян в Киевской области / Фото из фейсбука Мартина Бреста

Герои не из кино

Он воевал малыми силами на большой территории, его арта стала существительным, а фирменный стиль общения – наверное, уже легендой. Он говорит только о своей бригаде и о войне, и я считаю его отчаянно смелым человеком, который умеет и дерзко, и быстро, и умно, и с оттяжкой.

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То, как п*здила Черная Бригада россиян в области, – я очень надеюсь прочитать в его новой книге. И в книгах парней.

Славян. Александр Вдовиченко. Не побоюсь быть безумно пафосным, но один из самых крутых комбригов этой второй кампании. Я же говорю: в нашей стране есть специальные люди, которых эти сволочи просто не учли.

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