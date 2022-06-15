Київський сюрприз для окупантів

Думаю, що росіяни під час наступу на Київську область не врахували багато всього, і насамперед – 72-ї бригади та її командира. Тобто планували-планували, але про*бали.

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Комбат, під командуванням якого я був ще у п'ятнадцятому, за цей час встиг набратися неймовірного досвіду, повчитися, написати книгу... і стати комбригом. Ну а про "сім – два", що знову стала легендою, тут нікому розповідати не треба.

Скажу тільки від себе: із нашої бригади вийшла найбільша кількість військових письменників. І нещодавно бригада здобула почесну відзнаку "За мужність та відвагу".

Мартін Брест, Олександр Вдовиченко, Слов'ян, 72 бригада ЗСУ
Олександр Вдовиченко (праворуч) та його 72 бригада стали смертоносним сюрпризом для росіян на Київщині / Фото з фейсбуку Мартіна Бреста

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Так, як п*здила Чорна Бригада росіян в області, – я дуже сподіваюся прочитати у його новій книзі. І у книгах хлопців.

Слов'ян. Олександр Вдовиченко. Не побоюсь бути шалено пафосним, але – один із найкрутіших комбригів цієї другої кампанії. Я ж кажу: в нашій країні є спеціальні люди, яких ці сволоти просто не врахували.

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