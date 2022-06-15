Київський сюрприз для окупантів

Думаю, що росіяни під час наступу на Київську область не врахували багато всього, і насамперед – 72-ї бригади та її командира. Тобто планували-планували, але про*бали.

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Комбат, під командуванням якого я був ще у п'ятнадцятому, за цей час встиг набратися неймовірного досвіду, повчитися, написати книгу... і стати комбригом. Ну а про "сім – два", що знову стала легендою, тут нікому розповідати не треба.

Скажу тільки від себе: із нашої бригади вийшла найбільша кількість військових письменників. І нещодавно бригада здобула почесну відзнаку "За мужність та відвагу".



Олександр Вдовиченко (праворуч) та його 72 бригада стали смертоносним сюрпризом для росіян на Київщині / Фото з фейсбуку Мартіна Бреста

Герої не з кіно

Він воював малими силами на великій території, його арта стала іменником, а фірмовий стиль спілкування – напевно, вже легендою. Він говорить тільки про свою бригаду і про війну, і я вважаю його відчайдушно сміливою людиною, яка вміє і зухвало, і швидко, і розумно, і з відтяжкою.

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Так, як п*здила Чорна Бригада росіян в області, – я дуже сподіваюся прочитати у його новій книзі. І у книгах хлопців.

Слов'ян. Олександр Вдовиченко. Не побоюсь бути шалено пафосним, але – один із найкрутіших комбригів цієї другої кампанії. Я ж кажу: в нашій країні є спеціальні люди, яких ці сволоти просто не врахували.

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