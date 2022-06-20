У воєнного корабля з'явилася послідовниця

По-перше, кажуть "Таврида" палає дуже добре. Долю "Москви" вона ймовірно не повторить з фізичних причин, але там повна евакуація.

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Хтось там про "Таврійську губернію" казав? Ну зрозуміли, на що натякаю, на який воєнний корабель. Символічні назви й усе таке.

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Українці завдали удару по захопленій окупантами платформі "Таврида" / Фото "Крим Реалії"

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Окупований Крим чекає великий "сюрприз"

До речі, знищення платформ "Чорноморнафтогазу", а вони там усі мілітаризовані агресором, означатиме дуже цікавий розвиток подій для окупантів у Криму, у вимірі енергетики.

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