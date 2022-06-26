На Півдні нашим воїнам вдається просуватися вперед та вибивати ворога із зайнятих позицій. Окупанти почали боятися смерті та шукають способи уникнення потрапляння у списки "хороших росіян".

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Окупанти воюють самі з собою

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", росіяни хочуть будь-що покинути зону активних бойових дій. Підрозділи окупантів почали обстрілювати один одного, щоб отримати такі бажані поранення. Потім вони заявляють, що їх поранили ЗСУ та втікають з фронту.

Також відомо про те, що колаборанти почали посилювати свою охорону та готуватися до втечі в Крим через активний спротив партизанів та місцевого населення.

Заборона на відпустки через масові втечі та звільнення

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни знайшли "схему", яка дозволяла їм втекти з війни – брали відпустку, а потім писали заяву на звільнення. Втім, на такий варіант вони можуть більше не розраховувати.

Через шалені втрати та відсутність активного набору "гарматного м'яса" командування окупантів взагалі заборонило надавати особовому складу відпустки. Тож тепер росіян, які прийшли в Україну зі зброєю, від смерті може врятувати лише поранення. Вони неабияк деморалізовані, а звістка про заборону відпусток узагалі вб'є їхню войовничість.

Ситуація на Півдні: коротко про головне

На лінії зіткнення ситуація складна, але контрольована. Ворог намагається укріпити свої рубежі та намагається стримувати просування та перегрупування сил ЗСУ через вогневий вплив.

По наших позиціях ворог випустив 2 ракети з винищувачів та здійснив атаку "Смерчами". Втрат серед наших героїв немає.

Біля Миколаєва вдалося збити російський безпілотник, який проводив розвідку та здійснював наведення артилерії. Також ворог обстріляв сільськогосподарські угіддя у Баштанському районі. На щастя, постраждалих немає.

Узбережжя Інгульця заміноване, а всі населені пункти, через які протікає річка, у дуже скрутному становищі: ворог руйнував будинки та соціальну інфраструктуру.

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