Про актуальну ситуацію у місті, окупованому росіянами, розповів міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Важливо Захоплення Сєвєродонецька росіянами – це ще не перемога на Донбасі, – розвідка Британії

Він констатував, що завдяки героїзму українських військових у Сєвєродонецьку вдалося протягом чотирьох місяців стримувати наступ армії Росії. Попри те, що гуманітарна ситуація у місті дуже складна, росіяни намагаються організувати там окупаційну владу.

Вони обіцяють швидко відновити інфраструктуру, але це неможливо,

– наголосив Олександр Стрюк.

Росіянами була організована разова акція для телевізійних сюжетів із підвезення продуктових наборів, однак регулярної доставки гуманітарних вантажів немає. Ба більше, ворог займає житло тих мешканців міста, які виїхали.

Зверніть увагу! Раніше міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що росіяни вже призначили у місті свого гауляйтера, якого назвали "комендантом".

ЗСУ відійшли із Сєвєродонецька

Зауважимо, що раніше українські війська відійшли зі зруйнованого Сєвєродонецька в напрямку Лисичанська, звідки продовжують оборону Луганщини. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР, у Сєвєродонецьку Росія застосувала таку ж тактику, яку раніше можна було прослідкувати в Маріуполі: місто просто стерли з лиця землі. У цих умовах тримати оборону неможливо. Тому українські захисники переміщаються до височин Лисичанська.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Україна не розглядає жодних сценаріїв закінчення війни, крім цілковитої перемоги та виходу країни на кордони 1991 року – разом із Кримом та Донбасом. Він підкреслив, що значна частина успіху Збройних Сил України у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки.

Тим часом на Донецькому напрямку росіяни пробують блокувати місто Лисичанськ з півдня. При цьому мають підтримку артилерії. У звичній для них манері обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам'янка.

Це варте вашої уваги – яка зараз ситуація у Сєвєродонецьку та Лисичанську: дивіться відео