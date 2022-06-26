Сєвєродонецьк має стратегічне розташування на Сіверському Донці
Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії. Там заявили, що захоплення росіянами Сєвєродонецька – значний успіх ворога у рамках зменшених цілей війни.
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Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці,
– заявили у британській розвідці.
Збройним силам Росії знадобився практично місяць, щоб захопити Сєвєродонецьк. Окупанти прорвали оборону ЗСУ наприкінці травня, після чого в місті точилися вуличні бої. Загарбники знищили місто, тому ЗСУ не було сенсу залишатися на розбитих позиціях.
Також слід зазначити, що Росія декілька разів переносила дату захоплення Сєвєродонецька. Війська агресора хотіли окупувати місто до 10 червня, однак зіткнулися з потужним опором ЗСУ та зазнали великих втрат у Сєвєродонецьку.
Захоплення Сєвєродонецька – одна з низки непростих задач
У британській розвідці наголосили, що захоплення Сєвєродонецька – це тільки одна з низки непростих задач, які Росії доведеться виконати, щоб захоплення всього Донбасу.
Як відомо, військово-політичне керівництво Росії поставило ціль військовим вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
У розвідці Британії зазначили, що росіянам також потрібно здійснити просування "до головного центру Краматорська та забезпечити основні шляхи постачання до Донецька".
Що відомо про захоплення Сєвєродонецька
- У Генштабі ЗСУ 25 червня підтвердили, що українські сили відступили від Сєвєродонецька. Глава Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк інформував, що наші військові відійшли на більш укріплені оборонні позиції. Водночас він констатував, що ворог не зміг взяти Сєвєродонецьк у блокаду з півдня.
- У Міністерстві оборони України заявляли, що війська агресора йдуть у наступ, щоб спробувати оточити ЗСУ в районі Лисичанська. Зранку 26 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагались блокувати Лисичанськ з півдня.
- Після захоплення Сєвєродонецька, окупанти взялися за Лисичанськ, який потерпає від авіаударів. Втім, в МВС заявили, що Лисичанськ кращий для оборони ЗСУ завдяки своєму ландшафту.
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