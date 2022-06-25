Ситуацію в місті описав керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк у ефірі національного телемарафону. За його словами, там усе складно, інформує 24 канал.

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Наші військові мали відійти на більш укріплені оборонні позиції. Це дозволить вести оборону в подальшому й збереже життя нашим воїнам. На жаль, міста Сєвєродонецька майже не залишилось,

– визнав він.

Попри все, російські окупанти не припиняють атакувати промзону міста. Там перебувають люди. За словами Стрюка, вони в укриттях.

Чому люди не виїхали

Як пояснив Стрюк, ховатися мусять ті, хто чомусь не виїхав через певні свої переконання. Вони залишились на підприємстві Сєвєродонецька і вважали, що це найбільш захищене місце. До завершення бойових дій вони будуть перебувати в сховищах.

Також, за словами Стрюка, російські загарбники хотіли взяти місто в блокаду з півдня. Але їм це не вдалося.

Ті наші підрозділи, які мали відійти на більш укріплені позиції, вийшли. Тому їхнє оточення ворогу не вдалося. Натомість у більшій небезпеці тепер сусідній Лисичанськ. Але він є більш укріплений завдяки своєму географічному розташуванню та висоті, на якій він є.

Чому ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька

У Міністерстві внутрішніх справ пояснювали, що Лисичанськ для оборони буде кращим. Скоріше за все, ЗСУ будуть відходити, умовно, до Лисичанська. Адже наша основна стратегія зараз – це завдавати якнайбільшої шкоди противнику, а з іншого боку – максимально зберегти життя нашим військовим. І якщо є такі загрози, то краще передислокуватися та зайняти більш вигідні позиції.

У Міноборони ж стверджували, що російські окупанти не залишили своїх мрій щодо захоплення Луганської області. Для цього в район Сєвєродонецька та Лисичанська перекидається додаткове озброєння. А на окремих напрямках ворог переважає українські сили у кілька разів. За даними Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

Натомість заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що пости у соцмережах про відхід наших військових до того як про це повідомив Генштаб та оборонне відомство, нашкодили нашим ЗСУ. Українські захисники та захисниці втрачають дорогоцінний час. Мовиться про добу – дві, коли ЗСУ могли б реалізовувати свої військові плани та маневри за умов непублічності ходу військової операції. Таким чином ЗСУ просто не дали доробити заплановане.

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