Ситуацію в місті описав керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк у ефірі національного телемарафону. За його словами, там усе складно, інформує 24 канал.
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Наші військові мали відійти на більш укріплені оборонні позиції. Це дозволить вести оборону в подальшому й збереже життя нашим воїнам. На жаль, міста Сєвєродонецька майже не залишилось,
– визнав він.
Попри все, російські окупанти не припиняють атакувати промзону міста. Там перебувають люди. За словами Стрюка, вони в укриттях.
Чому люди не виїхали
Як пояснив Стрюк, ховатися мусять ті, хто чомусь не виїхав через певні свої переконання. Вони залишились на підприємстві Сєвєродонецька і вважали, що це найбільш захищене місце. До завершення бойових дій вони будуть перебувати в сховищах.
Також, за словами Стрюка, російські загарбники хотіли взяти місто в блокаду з півдня. Але їм це не вдалося.
Ті наші підрозділи, які мали відійти на більш укріплені позиції, вийшли. Тому їхнє оточення ворогу не вдалося. Натомість у більшій небезпеці тепер сусідній Лисичанськ. Але він є більш укріплений завдяки своєму географічному розташуванню та висоті, на якій він є.
Чому ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька
- У Міністерстві внутрішніх справ пояснювали, що Лисичанськ для оборони буде кращим. Скоріше за все, ЗСУ будуть відходити, умовно, до Лисичанська. Адже наша основна стратегія зараз – це завдавати якнайбільшої шкоди противнику, а з іншого боку – максимально зберегти життя нашим військовим. І якщо є такі загрози, то краще передислокуватися та зайняти більш вигідні позиції.
- У Міноборони ж стверджували, що російські окупанти не залишили своїх мрій щодо захоплення Луганської області. Для цього в район Сєвєродонецька та Лисичанська перекидається додаткове озброєння. А на окремих напрямках ворог переважає українські сили у кілька разів. За даними Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.
- Натомість заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що пости у соцмережах про відхід наших військових до того як про це повідомив Генштаб та оборонне відомство, нашкодили нашим ЗСУ. Українські захисники та захисниці втрачають дорогоцінний час. Мовиться про добу – дві, коли ЗСУ могли б реалізовувати свої військові плани та маневри за умов непублічності ходу військової операції. Таким чином ЗСУ просто не дали доробити заплановане.
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