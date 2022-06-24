Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Для захоплення Луганщини, окупантам треба взяти під контроль Сєвєродонецьк та Луганськ і вийти на трасу на Бахмут.

Важливо ЗСУ доведеться відводити від Сєвєродонецька, бути на розбитих позиціях нема сенсу, – Гайдай

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель", – розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За даними Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

"Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, аби оточити наші війська в районі Лисичанська та блокувати основні логістичні шляхи. Тривають важкі бої", – повідомив речник Міноборони.

Важливо! Наші військові досі перебувають у Сєвєродонецьку. Вони планують поступовий відхід з міста. Адже інфраструктура міста зруйнована вщент, 90% будинків повністю або частково знищені. Місто перебуває під постійним обстрілом. А відсутність неукріплених територій стає причиною зростання жертв серед наших захисників. ЗСУ вже отримали наказ. про пересування до нових позицій в укріплених районах. Мовляв, звідти можна буде продовжувати вести бойові дії, а також бити по ворогові.

Що ж стосується Лисичанська, то від нього наші військові поки не планують відходити.

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Щодо околиць Сєвєродонецька, то в районі Борівського українські воїни відбили наступальні дії противника. Натомість на іншому березі Сіверського Дінця на південь Від Лисичанська окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Також ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Лоскутівка та Рай-Олександрівка.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

Ворог готується до активніших бойових дій

Російські окупанти продовжуються стягувати все більше озброєння до Сєвєродонецька та Лисичанська. Адже активно використовує штурмову та військову авіацію.

"Для протиповітряного прикриття наступального угрупування своїх військ на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з території Росії до району ведення бойових дій росіяни перемістили батарею зенітно-ракетних систем С-300", – розповів Олександр Мотузяник.