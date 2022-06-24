Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Для захвата Луганщины оккупантам нужно взять под контроль Северодонецк и Луганск и выйти на трассу на Бахмут.

Важно ВСУ придется отводить от Северодонецка, быть на разбитых позициях нет смысла – Гайдай

"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску на окрестных населенных пунктах разрушено большое количество зданий", – рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузя.

По данным Генштаба ВСУ, на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

"Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия, чтобы оцепить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные логистические пути. Продолжаются тяжелые бои", - сообщил спикер Минобороны.

Важно! Наши военные до сих пор находятся в Северодонецке . Они планируют постепенный уход из города . Ведь инфраструктура города разрушена до основания, 90% домов полностью или частично уничтожены. Город находится под постоянным обстрелом. Отсутствие же неукрепленных территорий становится причиной роста жертв среди наших защитников. ВСУ уже получили приказ. о передвижении к новым позициям в укрепленных районах. Мол, оттуда можно будет продолжать боевые действия, а также бить по врагу.

Что касается Лисичанска, то от него наши военные пока не планируют отходить .

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Что касается окрестностей Северодонецка, то в районе Боровского украинские воины отразили наступательные действия противника. На другом берегу Северского Донца к югу от Лисичанска кафиры вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Также враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Лоскутовка и Рай-Александровка.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

Враг готовится к более активным боевым действиям

Российские оккупанты продолжают взимать все большее вооружение в Северодонецк и Лисичанск. А ведь активно использует штурмовую и военную авиацию.

"Для противовоздушного прикрытия наступательной группировки своих войск на Северодонецком и Бахмутском направлениях с территории России в район ведения боевых действий россияне переместили батарею зенитно-ракетных систем С-300", – рассказал Александр Мотузяник.