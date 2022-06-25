Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – заявила, що така інформація, поширена до офіційних повідомлень, шкодить роботі ЗСУ. Українські захисники та захисниці втрачають дорогоцінний час. Мовиться про добу – дві, коли ЗСУ могли б реалізовувати свої військові плани та маневри за умов непублічності ходу військової операції.

Зауважте Українські військові знищили 34 700 росіян: нові втрати ворога

За словами Маляр, наприклад, водночас з виходом або заходом у місто ЗСУ реалізовують паралельно декілька завдань. Аби їх реалізувати, необхідно робити це в умовах інформаційної тиші.

Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька,

– заявила Маляр.

Вона додала, що ЗСУ просто не дали доробити заплановане. За словами Маляр, все, що можна говорити, українцям повідомляють офіційні джерела: Генштаб і Міноборони

Інформація про Сєвєродонецьк – закрита

Ще 24 червня Олександр Мотузяник – речник Міністерства – заявив, що інформація про перебування ЗСУ у Сєвєродонецьку наразі є закритою. Дуже важливо не зашкодити діям українських захисників та захисниць.

Також людей просять не поширювати інформацію про звільнення чи втрату населених пунктів до завершення операції. Такі дії є некоректними та шкодять українським захисникам та захисницям.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу значних втрат. Станом на 25 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 34 700 ліквідованих окупантів. Також вдалося знищити: