Анна Маляр – заместитель министра обороны – заявила, что такая информация, распространенная до официальных сообщений, вредит работе ВСУ. Украинские защитники и защитницы теряют драгоценное время. Речь идет о сутки – две, когда ВСУ могли бы реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции.

Украинские военные уничтожили 34 700 россиян: новые потери врага

По словам Маляр, например, одновременно с выходом или мероприятием в город ВСУ реализуют параллельно несколько задач. Это нужно делать в условиях информационной тишины.

Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку,

– заявила Маляр.

Она добавила, что ВСУ просто не дали доделать запланированное. По словам Маляр, все, что можно говорить, украинцам сообщают официальные источники: Генштаб и Минобороны.

Информация о Северодонецке – закрыта

Еще 24 июня Александр Мотузяник – спикер Министерства – заявил, что информация о пребывании ВСУ в Северодонецке пока закрыта . Очень важно не навредить действиям украинских защитников и защитниц.

Также людей просят не распространять информацию об увольнении или потере населенных пунктов до завершения сделки. Такие действия некорректны и вредят украинским защитникам и защитницам.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 25 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 700 ликвидированных оккупантах . Также удалось уничтожить: