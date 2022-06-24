Потрібно зосередитись на даних, які подає Генштаб та Міноборони. Про це сказав речник Міністерства Олександр Мотузяник під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Зауважте У Сєвєродонецьку – штурм, на Слов'янському напрямку і біля Лисичанська атаку ворога відбили

Інформація щодо того, чи перебувають частини ЗСУ у певному районі, включно із Сєвєродонецьком, є закритою, оскільки вона належить до того критерію, що це – дії сил і засобів оборони України. Ми про це не говоримо,

– пояснив Мотузяник.

Важливо не зашкодити

Речник закликав журналістів і представників влади "дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії у межах відкритої інформації". Дуже важливо не зашкодити веденню оборонної операції. Тому слід чекати офіційної інформації від ЗСУ та бути пильними.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж зазначала, що повідомлення про звільнення чи втрату населеного пункту, надане до завершення операції, вважається некоректним та шкодить ЗСУ. Таким чином Маляр коментувала дописи у соцмережах про успіхи нашої армії на Херсонщині.

Ворожий штурм у Сєвєродонецьку

У Генштабі ввечері 24 червня повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти з артилерії обстріляли Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівку та Спірне. Також завдали авіаційного удару в районі Лисичанська.

Росіяни вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька, але ЗСУ відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Крім того, штурмові дії тривають у напрямку Вовчоярівки.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ отримали наказ про пересування до нових позицій в укріплених районах, звідки можна буде продовжувати вести бойові дії. Це означає поступовий відхід із Сєвєродонецька. Гайдай пояснював, що ЗСУ мають успіхи, але на деяких напрямках доводиться стримувати загарбників та відходити на нові позиції. При цьому бійці завдають загарбникам колосальних втрат.

Детальніше – Гайдай заявив, що ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька: відео