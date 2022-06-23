Як пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною і шкодить ЗСУ.

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Вона навела життєвий приклад: буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку.

Тому навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Ба більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент,

– констатувала Маляр.

Вона пояснила, що зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про:

зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку,

хороші новини з міста,

зайняті вулиці в Херсоні тощо.

"І цим вони шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу", – наголосила заступниця міністра оборони.



Пост Віталія Купрія про зайняті вулиці в Херсоні / Скриншот 24 каналу

Поширення інформації у час війни

За її словами, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки.

Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), – завдає шкоду нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань,

– підсумувала вона.

ЗСУ наближаються до Херсона

Україна почне звільняти Херсонську область, попри спроби російських окупантів будувати оборонні споруди в місті. Збройні Сили уже просуваються вперед і мають успіхи на лінії фронту. Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань наголосив, що контрнаступ ЗСУ уже не зупинити й окупанти розуміють це.

Нині війська готуються до оборони Херсона, поки ЗСУ ведуть наступи. Як повідомляють місцеві жителі, у промислових районах будуються оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, бо розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити,

– зауважив Хлань.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк також підтвердила, що дії українських військових на Херсонському напрямку зараз достатньо успішні.

Людям краще евакуйовуватися з Херсона

Як повідомив днями Сергій Хлань, російські окупанти почали готуватися до бою за Херсон. Мешканців міста та області почали просити евакуюватися за першої ліпшої нагоди.

За його словами, до ЗСУ вже починає надходити важка зброя, яка така необхідна для контрнаступу наших героїв. Що стосується хвилювань про безпеку мирного населення, то вони небезпідставні – ворог буде влаштовувати терористичні акти та намагатися звинуватити в них ЗСУ.