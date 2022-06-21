Про це 24 каналу повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона наголосила, що дії українських військових на Херсонському напрямку зараз достатньо успішні.

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Окупантам важко на Півдні

"Російським окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону на Херсонщині, але ми просуваємось", – заявила Гуменюк.

За її словами, російські окупанти вже витратили значні сили на облаштування 2 й 3 рубежів оборони на тимчасово окупованих територіях області. Водночас загарбникам також доводиться користуватися запасними, оскільки навіть з них українські захисники витісняють ворога.

Психологічний тиск росіян

Як пояснила Гуменюк, ворог артилерією та ракетами обстрілює території, які щойно звільнили ЗСУ або ті, які не були під окупацією. Так загарбники намагаються психологічно тиснути на українців.

Вони хочуть довести, що нікуди не втекли, а мають довгі руки, й можуть дістати тих, хто ще не бачив їх на власні очі,

– зауважила керівниця пресцентру.

Зберігайте спокій та чекайте на офіційні дані

Вона наголосила, що саме тому зараз не оголошують, які населені пункти вдалось вже звільнити нашим військовим. Водночас підкреслила, що ЗСУ просуваються, і люди на звільнених територіях щиро вдячні нашим військовим.

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"Коли ми закріпимось на цих рубежах, то обов'язково про це повідомимо. Однак поки триває військова операція закликаю абсолютно всіх зберігати спокій та чекати на офіційні повідомлення, оскільки лише військові знають, де вони, куди просуваються та які успіхи мають", – підсумувала Гуменюк.

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