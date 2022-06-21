Відповідну інформацію віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України озвучила, відповідаючи на питання в українському медіацентрі 20 червня.

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Верещук пояснила, як люди можуть виїхати з Херсонщини

Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов'язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже – дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти,

– пояснила міністерка.

Ірина Верещук запевнила, що люди не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Міністерка пояснила, що наразі це ледь не єдиний коридор, яким можна виїхати з Херсонщини.

"Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", – запевнила Ірина Верещук.

Посадовиця пояснила, як можна діти надалі:

як тільки потрапите на територію третіх країн – Європейського Союзу чи інших – треба звернутись в будь-яке консульство або знайти можливість зателефонувати в міністерство;

навіть без жодних документів вас впустять всі країни;

якщо буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете перебувати.

Місцева влада закликала людей виїхати з Херсонщини

Очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав людей евакуюватись з Херсонської області. Адже Збройним Силам України необхідний плацдарм для звільнення міст та сіл Херсонщини.

Посадовець пригадав, що всі бачили, як російські окупанти діяли перед тим, як покидали північ Київщини – Бучу та Ірпінь. Подібну тактику росіяни застосовували, "звільняючи" Маріуполь та майже зруйнувавши місто з 400 тисячами населення.

Саме тому Олександр Самойленко пояснив, що такий сценарій звільнення є неприйнятним для Херсона.

Так, я сам виступив із таким закликом (виїжджати з тимчасово окупованих територій Херсонщини – ред. 24 канал). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності,

– пояснив глава облради.

Додав, що не засуджує людей, які евакуйовуватимуться через тимчасово окупований Крим чи вирішать залишитись.

Останні новини з Херсонщини

20 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що Збройні Сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині. Саме тому ворог перемістився на другу та третю лінію оборони.

Коментуючи контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку, Олексій Арестович пояснив, що до Херсона нашим військам залишилось 15 – 18 кілометрів. Проте радник Андрія Єрмака застеріг, що радіти цьому не варто. Зокрема тому, що війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Додав, що надалі буде видно, як все відбуватиметься.

Натомість окупанти, боячись втратити "контроль" над областю, вдерлись з автоматами в Державний архів Херсонської області та викрали документацію зі списками виборців.

Відомо, що вороги отримали списки волевиявлення українців на виборах президента у 2019 році.

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