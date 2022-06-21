Соответствующую информацию вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины озвучила 20 июня. Это произошло после того, как оккупанты заблокировали выезд из Херсона.

Заметьте Оккупанты заблокировали выезд из Херсона: хотят направлять людей в Крым

Верещук объяснила, как люди могут уехать из Херсона

Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия обязательно будет деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень-очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети,

– объяснила министр.

Ирина Верещук заверила, что люди не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Объяснила, что сейчас это едва ли не единственный коридор, которым можно выехать из Херсона.

"Итак, если есть возможность, уезжайте, особенно с детьми", – заверила Ирина Верещук.

Чиновница объяснила, как можно действовать в дальнейшем:

как только попадете на территорию третьих стран – Европейского Союза или других – следует обратиться в любое консульство или найти возможность позвонить в министерство;

даже без всяких документов вас впустят все страны;

если потребуется, власть изготовит документы, передаст в консульство, где люди будут находиться.

Местные власти призвали людей выехать из Херсона

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал людей эвакуироваться из Херсонской области. Ведь Вооруженным Силам Украины необходим плацдарм для освобождения городов и сел Херсона.

Чиновник вспомнил, что все видели, как русские оккупанты действовали перед тем, как покидали север Киевщины – Бучу и Ирпень. Подобную тактику россияне применяли, "освобождая" Мариуполь и почти разрушив город с 400 тысячами населения.

Именно поэтому, как подчеркнул Александр Самойленко, такой сценарий освобождения неприемлем для Херсона.

Да, я сам выступил с таким призывом (выезжать с временно оккупированных территорий Херсонщины – 24 канал). Зачем он? Вооруженные Силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности,

– объяснил глава облсовета.

Добавил, что не осуждает ни людей, которые будут эвакуироваться через временно оккупированный Крым, ни тех, которые решат остаться.

Последние новости из Херсона

20 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что Вооруженные Силы Украины отбросили российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. Поэтому враг переместился на вторую и третью линию обороны.

Комментируя контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении, Алексей Арестович объяснил, что до Херсона нашим войскам осталось 15 – 18 километров. Однако советник Андрея Ермака предостерег, что радоваться этому не стоит. В частности потому, что война – это такое дело, когда 18 километров можно полгода идти. Добавил, что в дальнейшем будет видно, как все будет происходить.

Тем временем оккупанты, боясь потерять "контроль" над областью, ворвались с автоматами в Государственный архив Херсонской области и похитили документацию со списками избирателей.

Известно, что враги получили списки волеизъявления украинцев на выборах президента в 2019 году.

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