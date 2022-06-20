Российские кафиры собрались приблизить проведение так называемого "референдума". Они анонсировали его на осень, но успешное контрнаступление ВСУ испугало врага и заставило не рассчитывать на такие дальновидные планы.

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Похищение списков избирателей

Как сообщили в полиции, российские кафиры ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили документацию со списками избирателей. В частности, в их руках оказались списки волеизъявления украинцев на выборах президента в 2019 году.

По словам правоохранителей, в помещение ворвались трое вооруженных мужчин. У них были удостоверения работников так называемой "Военно-гражданской администрации Херсонской области", которую недавно создали российские кафиры.

Угрожая работникам архива автоматическим оружием, они изъяли из 15 коробок с избирательной документацией.

По предварительной версии персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины,

– сообщили в полиции.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Жители Мелитополя, которым удалось вырваться из города, поведали о жизни под оккупацией. Враг сразу закрыл все украинские супермаркеты, в городе нет денег и работы . Кроме того, россияне сразу начали брать в плен всех, кто выражал проукраинскую позицию. Также под ударом оказались те, кто публично заявляет, что нарративы российских пропагандистов о том, что "в Мелитополе все хорошо" – ложь.

На временно оккупированных территориях Запорожья россияне взялись за массовый грабеж украинских фермеров . Они придумали так называемые "пропуска" для продажи продукции и выдают их только тем, кто отдаст им треть своего урожая.

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается, наши защитники и защитницы делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее дойти до Херсона и освободить украинские города и села от оккупантов. Жителей области призвали эвакуироваться при первой возможности : так враг не сможет прикрываться мирным населением и ВСУ будет легче работать.

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