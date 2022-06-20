Російські окупанти зібралися наблизити проведення так званого "референдуму". Вони анонсували його на осінь, але успішний контрнаступ ЗСУ злякав ворога та змусив не розраховувати на такі далекоглядні плани.

Читайте також ЗСУ, ймовірно, вдарили по "вишках Бойка" у Чорному морі: окупанти в розпачі

Викрадення списків виборців

Як повідомили у поліції, російські окупанти вдерлися у Державний архів Херсонської області та викрали документацію зі списками виборців. Зокрема, у їхніх руках опинилися списки волевиявлення українців на виборах президента у 2019 році.

За словами правоохоронців, до приміщення вдерлося троє озброєних чоловіків. У них були посвідчення працівників так званої "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області", яку нещодавно створили російські окупанти.

Погрожуючи працівникам архіву автоматичною зброєю, вони вилучили з 15 коробок із виборчою документацією.

За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України,

– повідомили у поліції.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні події

Мешканці Мелітополя, яким вдалося вирватися з міста, розповіли про життя під окупацією. Ворог одразу зачинив усі українські супермаркети, у місті немає грошей та роботи. Окрім того, росіяни одразу почали брати у полон всіх, хто висловлював проукраїнську позицію. Також під ударом опинилися ті, хто публічно заявляє, що наративи російських пропагандистів про те, що "в Мелітополі все добре" – брехня.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни взялися за масовий грабунок українських фермерів. Вони вигадали так звані "перепустки" для продажу продукції та видають їх лише тим, хто віддасть їм третину свого врожаю.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні триває, наші захисники та захисниці роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше дійти до Херсона та звільнити українські міста та села від окупантів. Мешканців області закликали евакуюватися при першій нагоді: так ворог не зможе прикриватися мирним населенням і ЗСУ буде легше працювати.

Дивіться відео до теми – "ЗСУ вже йдуть": як працюють партизани на Херсонщині