Місцеві мешканці зустріли окупантів протестами. Вони почали масово виходити на проукраїнські мітинги на центральній площі міста та маршем проходили всіма центральними вулицями. Про те, як все відбувалося – жителі Мелітополя ексклюзивно розповіли сайту 24 каналу.

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"У Мелітополі викрадають людей"

З 10-го березня окупанти почали викрадати мешканців міста. 11 березня стало відомо про зникнення мера Івана Федорова. На сьогодні – понад 500 мелітопольців потрапили у полон, зокрема, відомі випадки й викрадення дітей.

27-річний Максим розповів, що покинув рідне місто 26 квітня, коли воно вже було окуповане. Там залишилася його родина, домівка та робота. Хлопець зауважив, що чекав на кращі часи, але вони так і не настали. Тому разом із другом ухвалили рішення їхати.

У Мелітополі викрадають людей. На моїй сусідній вулиці викрали сусіда. Наразі не знаю, чи повернули його. Казали, що наче через те, що він був на мітингу. Я не знаю, як це зараз описати. Тяжко,

– сказав він.

У місті зачинилися всі супермаркети. Нещодавно відкрився російський магазин і там вже є російські ціни. До цього купити продукти можна було тільки на ринках. Товари завозили лише з Криму. Якщо це продукти, які завозили з найближчих приміських селищ, то ціни були низькі, а якщо це імпортний товар, то він дорожчий у два – три рази.

"Я не знаю, як це зараз описати. Тяжко" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Максим проїхав близько 20 російських блокпостів. На кожному з них все перевіряли, а всіх чоловіків роздягали. Також дивилися телефони, переглядали Telegram і Google-фото.

Краще всі фото одразу видаляти. На виїзді з Мелітополя було спокійніше, а чим далі їдеш, все ставало жорсткіше,

– додав він.

"Усіх, хто був проти і говорили, що за Україну – їх сприймали за нацистів"

Ольга залишала місто на руках із семирічним сином. В окупації вона прожила місяць і називає це "жахом та пеклом". Однак, маленький син стверджував, що не боїться нічого та завжди казав, що врятує її.

Мій син малював малюнки, як українські танки перемагають російські. У нього звідкись взявся патріотизм. Ніхто його цьому не вчив, він сам відчуває. Ніхто нічого йому не пояснював, він бачив все сам,

– сказала вона.

Грошей та роботи у місті немає. А окупаційні війська навіюють місцевим, що "там все добре". А кому не подобається – тих одразу забирають

"Мій син малював малюнки, як українські танки перемагають російські" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Магазини всі порозбивали. Гроші пересилали людям з-за кордону. Приїжджали люди на машинах на ринки і їм мешканці скидали гроші на рахунки. Ціни в десять разів стали вищими. На вулицях продавали награбоване. І гуманітарну допомогу також продавали. Їсти було нічого,

– розповіла жінка.

З окупантами особисто Ольга не спілкувалася, але бачила кілька їхніх машин. Якщо збирався натовп, то вони під'їжджали та дивилися зі сторони, що відбувається. Якщо це торгівля, то перевіряли, щоб ніхто ні з ким не домовлявся.

Якщо люди йшли з прапорами за Україну, то їх розганяли. Вони (окупанти – 24 канал) ходять і говорять: "Ми добрі, ми вас любимо, ми вас врятували, ви були заміновані, вас вбивають нацисти". А всіх, хто був проти, і говорив, що за Україну – їх сприймали за нацистів,

– зазначила вона.

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Виїхати з окупованого міста жінці вдалося завдяки друзям із Запоріжжя, які приїхали за нею. На блокпостах росіяни все ретельно перевіряли та погрожували автоматами.

Казали: "Докажіть свій рід, бо зараз всіх розстріляємо і будете валятися у крові". Всі, хто був у машині, чомусь мали бути родичами. Він казав: "У нас тут вже було двоє таких розумних, валяються у канаві. Зараз і ви будете там валятися",

– розповіла вона.

Російська армія забирала у людей всі цінні речі, зокрема, і гроші. Усі мобільні телефони детально перевіряли – дивилися фотографії, записи у телефоні, хто з ким спілкувався.