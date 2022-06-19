Так, росіяни заборонили вантажівкам без спеціальних перепусток пересуватися по території Запорізької області. Введені спеціальні "жовті" перепустки, однак жодного прозорого механізму отримання документа – немає. Про це 24 каналу сказав український журналіст Денис Казанський.

а

Класичні традиції "рускава міра"

Росіяни вкотре доводять, що там, де вони, – панує корупція, вимагання та бандитизм. "Вони вимагають фермерів віддати третину врожаю, а натомість – видають перепустку. Потім товар можна продавати будь-де", – пояснив Казанський.

Якщо ж фермер не отримає перепустку, врожай просто згниє, адже ніхто не зможе його забрати. "Класична мародерська схема, – зауважив спікер.

Це вчергове доводить, що вони прийшли не звільнять людей, а грабувати території. Ба більше, навіть колаборанти та росіяни вже визнають це.

Що відомо про паспортизацію

Окупанти намагаються видавати російські паспорти, однак великих успіхів вони не мають. До прикладу, у Херсоні паспорти вдалося видати 23 людям. Здебільшого це співробітники окупаційної адміністрації, а не пересічні громадяни.

дивіться відео