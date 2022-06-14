Так, співробітники СБУ виклали відео, на якому можна побачити пограбування магазину на Сумщині. З нього виносили все, що лише могли.
Читайте також Ракетна атака по Одещині та 32 500 знищених окупантів: основне за 111 день війни
Виламали двері та "демілітаризували полиці"
У СБУ підкреслили, що російська армія – справжнісіньке збіговисько злодіїв. Тож в Україні вони робили те, що вміють найкраще, – цупили все, до чого лиш досягала рука.
Камери відеоспостереження зафіксували один із таких випадків. На Сумщині окупанти спочатку виламали двері крамниці "Ta-Da!" з товарами для дому. Після цього почали її буквально "вичищати" під нуль.
Оскільки випивки у цьому магазині не було, то окупанти змушені були обходитись парфумами, станками для гоління та навіть батарейками. Їх вороги складали у сумки, поцуплені на місці.
Як окупанти грабували магазин з товарами для дому на Сумщині: дивіться відео
Такі відео вкотре доводять, що наші військові протистоять не лише головорізам, а й справжнім недоумкам. Тим, кого може здивувати широкий асортимент звичних для українця товарів. Та й узагалі наявність цивілізації навколо.
Міноборони склав топ-5 крадених окупантами речей
У Міністерстві оборони вирішили скласти глузливий рейтинг грабунків, яких чинили російські загарбники на тимчасово окупованих територіях. Мовиться не лише про телевізори, блендери, міксери та м'ясорубки.
- Бойлер. Український військовий розповів про окупанта, котрий помер, обіймаючи крадений бойлер. Сталось це у районі Мощуна, що на Київщині.
- Шкарпетки. Мешканка Катюжанки Київської області розповіла, що у неї буряти винесли з дому все, що лиш могли. Не полінувались вони прихопити з собою її спідню білизну та навіть шкарпетки.
- Берці. Як свідчить практика, багатьох російських військових відправили на війну заледве підготовленими. І мовиться не лише про зброю, а й екіпірування. Тож не дивно, що окупанти знайшли наш склад з одягом і покрали з нього "талани".
- Унітази. Ще одна популярна річ серед російських загарбників – унітази. Один із них поцупили на Запоріжжі. З Садиби Попова вони винесли "трофей" з мармуру.
- Собача будка. Фото з вкраденою окупантами собачою будкою облетіло мережу. І навіть її російські загарбники повинні були спаплюжити своєю літерою Z. Щоб усі здаля бачили, що вона належить неадеквату.
Варте уваги – психіка окупантів уже не витримує, декого відправили до "дурки": дивіться відео