Так, співробітники СБУ виклали відео, на якому можна побачити пограбування магазину на Сумщині. З нього виносили все, що лише могли.

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Виламали двері та "демілітаризували полиці"

У СБУ підкреслили, що російська армія – справжнісіньке збіговисько злодіїв. Тож в Україні вони робили те, що вміють найкраще, – цупили все, до чого лиш досягала рука.

Камери відеоспостереження зафіксували один із таких випадків. На Сумщині окупанти спочатку виламали двері крамниці "Ta-Da!" з товарами для дому. Після цього почали її буквально "вичищати" під нуль.

Оскільки випивки у цьому магазині не було, то окупанти змушені були обходитись парфумами, станками для гоління та навіть батарейками. Їх вороги складали у сумки, поцуплені на місці.

Як окупанти грабували магазин з товарами для дому на Сумщині: дивіться відео

Такі відео вкотре доводять, що наші військові протистоять не лише головорізам, а й справжнім недоумкам. Тим, кого може здивувати широкий асортимент звичних для українця товарів. Та й узагалі наявність цивілізації навколо.

Міноборони склав топ-5 крадених окупантами речей

У Міністерстві оборони вирішили скласти глузливий рейтинг грабунків, яких чинили російські загарбники на тимчасово окупованих територіях. Мовиться не лише про телевізори, блендери, міксери та м'ясорубки.

Бойлер. Український військовий розповів про окупанта, котрий помер, обіймаючи крадений бойлер. Сталось це у районі Мощуна, що на Київщині.

Український військовий розповів про окупанта, котрий помер, обіймаючи крадений бойлер. Сталось це у районі Мощуна, що на Київщині. Шкарпетки. Мешканка Катюжанки Київської області розповіла, що у неї буряти винесли з дому все, що лиш могли. Не полінувались вони прихопити з собою її спідню білизну та навіть шкарпетки.

Мешканка Катюжанки Київської області розповіла, що у неї буряти винесли з дому все, що лиш могли. Не полінувались вони прихопити з собою її спідню білизну та навіть шкарпетки. Берці. Як свідчить практика, багатьох російських військових відправили на війну заледве підготовленими. І мовиться не лише про зброю, а й екіпірування. Тож не дивно, що окупанти знайшли наш склад з одягом і покрали з нього "талани".

Як свідчить практика, багатьох російських військових відправили на війну заледве підготовленими. І мовиться не лише про зброю, а й екіпірування. Тож не дивно, що окупанти знайшли наш склад з одягом і покрали з нього "талани". Унітази. Ще одна популярна річ серед російських загарбників – унітази. Один із них поцупили на Запоріжжі. З Садиби Попова вони винесли "трофей" з мармуру.

Ще одна популярна річ серед російських загарбників – унітази. Один із них поцупили на Запоріжжі. З Садиби Попова вони винесли "трофей" з мармуру. Собача будка. Фото з вкраденою окупантами собачою будкою облетіло мережу. І навіть її російські загарбники повинні були спаплюжити своєю літерою Z. Щоб усі здаля бачили, що вона належить неадеквату.

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