Якщо мотиви загарбників, які крали в Україні коштовні речі, зрозумілі, то історії про крадіжки одягу, шкарпеток, косметики чи магнітів на холодильник відверто дивують. В інформаційному агентстві Міноборони України створили своєрідний рейтинг та обрали 5 найбезглуздіших речей, які окупанти виносили з українських домівок.

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Бойлер

Про масове мародерство загарбників стало відомо під час тимчасової окупації Київщини. Український захисник, оператор Сил спеціальних операцій ЗСУ, який брав участь в боях поблизу Мощуна розповів про росіянина, якого знайшли мертвим у тому районі. Він загинув, обіймаючи украдений бойлер, і не зміг відпустити його навіть в останні митті життя.

Шкарпетки

Про жіночу білизну, яку окупанти крали для своїх дівчат та дружин в Україні, було дуже багато повідомлень – і від людей, які не дорахувалися спіднього у власних домівках, і з перехоплених розмов самих окупантів. Проте мешканка Катюжанки, що на Київщині, розповіла, що буряти з числа ворожих військових пішли ще далі – вони крали шкарпетки.

Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали,

– поділилася очевидиця.

Берці

"Друга армія світу" прийшла захоплювати Україну, однак забула перед цим належно взутися. Інакше важко пояснити те, що російські військові із задоволенням змінювали свої берці-кирзачі на українські "талани", як тільки знаходили таку можливість. Щойно їм вдалося знайти склад з українською формою – росіян почали дедалі частіше помічати у взутті наших військових.

Окупанти крали українські берці / Фото з фейсбуку оперативного командування "Північ"

Унітаз

У перехоплених розмовах загарбників часто можна було почути, що вони неабияк здивовані тим, що в українських будинках є обладнані туалети та ванни кімнати, а до вбиральні не потрібно ходити в "кабінку" на вулицю. Це вразило їх настільки, що вони вирішили красти в Україні й унітази.

Зокрема, вони вкрали й унітаз "з історією". Вони пограбували Садибу Попова у Василівці на Запоріжжі та винесли звідти мармуровий "трофей".

Окупанти вкрали унітаз з Садиби Попова / Фото з фейсбуку Владислава Мороко

Собача будка

Вінець першості у питанні російського мародерства все ж належить собачій будці, яку окупанти вкрали з одного з українських дворів. Фото дерев'яної будки на військовій вантажівці з маркуванням літерою Z з'явилося у мережі. Самостійно подбати про своїх тварин загарбники не можуть, тож доводилося обкрадати українських песиків.

Окупанти вкрали собачу будку / Фото з соцмереж

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