Если мотивы захватчиков, воровавших в Украине ценные вещи, понятны, то истории о воровстве одежды, носков, косметики или магнитов на холодильник откровенно удивляют. В информационном агентстве Минобороны Украины создали своеобразный рейтинг и выбрали 5 самых нелепых вещей, которые кафиры выносили из украинских домов.

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Бойлер

О массовом мародерстве захватчиков стало известно во время временной оккупации Киевщины. Украинский защитник, оператор Сил специальных операций ВСУ, участвовавший в боях близ Мощуна, рассказал о россиянине, которого нашли мертвым в том районе. Он погиб, обнимая угнанный бойлер, и не смог отпустить его даже в последние мгновения жизни.

Носки

О женском белье, которое кафиры воровали для своих девушек и жен в Украине, было очень много сообщений – и от людей, которые не досчитались нижнего белья в собственных домах, и из перехваченных разговоров самих кафиров. Однако жительница Катюжанки Киевской области рассказала, что буряты из числа вражеских военных пошли еще дальше – они воровали носки .

Где буряты стояли, из этих хат все вынесли. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю украли, посуду забрали,

– поделилась свидетельница.

Берчи

"Вторая армия мира" пришла захватывать Украину, однако забыла перед этим надлежащим образом обуться. Иначе трудно объяснить, что российские военные с удовольствием меняли свои берцы-кирзачи на украинские "таланы" , как только находили такую возможность. Как только им удалось найти склад с украинской формой – россиян стали все чаще замечать в обуви наших военных.

Оккупанты воровали украинские берцы / Фото из фейсбука оперативного командования "Север"

Унитаз

В перехваченных разговорах захватчиков часто можно было услышать, что они изумлены тем, что в украинских домах есть оборудованные туалеты и ванные комнаты, а в туалет не нужно ходить в "кабинку" на улицу. Это поразило их так, что они решили воровать в Украине и унитазы.

В частности, они украли и унитаз "с историей" . Они ограбили Усадьбу Попова в Васильевке в Запорожье и вынесли оттуда мраморный "трофей".

Оккупанты украли унитаз из Усадьбы Попова / Фото из фейсбука Владислава Мороко

Собачья будка

Венец первенства в вопросе русского мародерства все же принадлежит собачьей будке , которую оккупанты украли из одного из украинских дворов. Фото деревянной будки на военном грузовике с маркировкой буквой Z появилось в сети. Самостоятельно позаботиться о своих животных захватчики не могут, поэтому приходилось обворовывать украинских песиков.

Оккупанты украли собачью будку / Фото из соцсетей

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