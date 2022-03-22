Так, в сети активно обсуждают снимки захватчиков, на которых те в украинских берцах Талани. Пользователи удивляются, как так случилось, что "вторая армия мира" обута в них.
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Как оказалось, знаменитая армия Путина отказалась воевать в своих "лаптях тактических".
Величие и могущество их армии сдулось – российские оккупанты массово меняют свои берцы-кирзачи на украинские берцы таланы,
– говорится в сообщении.
Все на что способны орки – это разворовать склад, на котором хранилась украинская военная форма, и переобуться в берцы наших солдат.
Так, "вторая армия мира" в очередной раз подтвердила свою "крутость" – в личном составе одни "бомжи" и мародеры.
ВСУ подтвердили, что орки одеты как бомжи / Фото из Фейсбука Оперативного командования "Север"
Оккупанты, которые украли берцы у украинских солдат / Фото из Фейсбука Оперативного командования "Север"
Обратите внимание – оккупанты хвастаются мародерством: смотрите видео
Полный текст сообщения:
Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine сообщают, на днях пользователи соцсетей заметили, что российские военные захватчики одеты, как бомжи. И это действительно так. Проанализировав несколько фотографий российских оккупантов, которые пришли бороться с "нацизмом" в Украине, оказалось, что воины славной армии путина отказались воевать в своих "лаптях тактических".
Величие и могущество их армии сдулось — российские оккупанты массово меняют свои берцы-кирзачи на украинские берцы таланы.
Их солдатики, на все, что они способны, разворовали склад с украинской военной формой и переобулись в наши берцы.
А еще хвастаются, что "вторая армия мира"?! Одним словом, "бомжи" и мародеры.