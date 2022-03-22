Так, в мережі активно обговорюють знімки загарбників, на яких ті в українських берцях Талани. Користувачі дивуються, як так сталося, що "друга армія світу" взута в них.

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Як виявилося, славетна армія Путіна відмовилась воювати у своїх "лаптях тактичних".

Велич і могутність їхньої армії здулась – російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани,
– йдеться у повідомленні.

Все на що здатні орки – це розікрасти склад, на якому зберігалася українська військова форма, і перевзутися в берці наших солдат.

Тож, "друга армія світу" вкотре підтвердила свою "крутість" – в особовому складі одні "бомжі" й мародери.


ЗСУ підтвердили, що орки вдягнені як бомжі / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"


Окупанти, які поцупили берці в українських солдатів / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"

Зверніть увагу – окупанти вихваляються мародерством: дивіться відео


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Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine повідомляють, днями користувачі соцмереж помітили, що російські військові загарбники одягнені, як бомжі. І це дійсно так. Проаналізувавши кілька фотографій російських окупантів, які прийшли боротися з «нацизмом» в Україні, виявилось, що воїни славетної армії путіна відмовились воювати у своїх "лаптях тактичних".
Велич і могутність їхньої армії здулась — російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани.
Їхні солдатики, на все, що вони спроможні, розікрали склад з українською військовою формою і перевзулися в наші берці.
А ще вихваляються, що "друга армія світу"?! Одним словом, «бомжі» й мародери.