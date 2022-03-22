Так, в мережі активно обговорюють знімки загарбників, на яких ті в українських берцях Талани. Користувачі дивуються, як так сталося, що "друга армія світу" взута в них.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Як виявилося, славетна армія Путіна відмовилась воювати у своїх "лаптях тактичних".

Велич і могутність їхньої армії здулась – російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани,

– йдеться у повідомленні.

Все на що здатні орки – це розікрасти склад, на якому зберігалася українська військова форма, і перевзутися в берці наших солдат.

Тож, "друга армія світу" вкотре підтвердила свою "крутість" – в особовому складі одні "бомжі" й мародери.



ЗСУ підтвердили, що орки вдягнені як бомжі / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"



Окупанти, які поцупили берці в українських солдатів / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"

Зверніть увагу – окупанти вихваляються мародерством: дивіться відео