Орки украли унитаз

Вынесли все, что можно было взять в руки – вместе с пилами и шуруповертом, даже мраморный унитаз. Об этом сообщила директор заповедника Анна Головко в Facebook.

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Перед грабежом оккупанты обстреляли заведение культуры из артиллерии.

Вынесли все, что можно было взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана. Выломаны все двери, побиты окна. Уничтожено все, что попадалось на пути,

– рассказала директор.

Российские мародеры-военные украли даже мраморный унитаз времен графов Поповых. Впервые этот унитаз украли еще большевики. Об этом сообщил начальник областного департамента культуры Влад Мороко.

"Впоследствии, кто-то из потомков воров, "вернул" артефакт в музей! И вот снова, новейшие захватчики, воруют злосчастный унитаз", – пишет Мороко.

Мраморный унитаз времен графов Поповых, который украли оккупанты / Архивное фото

Дом после обстрела / Фото Анны Головко