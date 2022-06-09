Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил об очередных воровстве захватчиков. На этот раз снова отличились боевики из так называемой квазиреспублики из Донецка.

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"Русский мир" пришел в Украину, чтобы убивать и воровать. Теперь в недореспублике заживут по-богатому,

– говорит Братчук.

Они радуются, что из Мариуполя теперь вывезут европейский образец троллейбусы. Ведь такого им видеть не приходилось, потому что у "русского мира" такого нет.

По словам Братчука, уцелевшие детские площадки, медицинскую технику и прочее тоже вывозят.

Братчук показал фото сообщений из местных пабликов на оккупированных территориях. Там людям хвалятся, что из Мариуполя пригнали 12 почти новых троллейбусов. На них собираются прилепить русскую символику. При этом говорят, что теперь люди наконец-то увидят и смогут ездить транспортом европейского образца.

Также анонсируют, что из Мариуполя перетащили и новые детские площадки, которые также будут размещены на оккупированных территориях Донбасса в непризнанных республиках. А больницы даже собираются "модернизировать" современной медтехникой из того же Мариуполя, которую нагло украли.

Мародерство россиян

Масштабы краж достигли таких размеров, что родственники российских оккупантов перепродают вещи , коварно укравшие у украинских граждан. Это доказывает разговор оккупанта с супругой, которую перехватила Служба безопасности Украины. В разговоре можно услышать, что они намародерили микроволновку, вентилятор, кофеварку, мультиварку, четыре телевизора и другую бытовую технику.

А в Мариуполе разграбляют не только вещи, но и местный порт. В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под российским флагом. Оно швартуется для погрузки металлопроката. Российские военные уже начали вывозить украинский металл из порта Мариуполя. Доказательства этого есть у журналистов-расследователей.

Когда же россияне понимают, что скоро придут ВСУ и им придется бежать с оккупировавших территорий, то безумствуют просто в своем мародерстве. Они хватают все, что им случается. Местный мужчина рассказывал, что у него русские кафиры украли дубленку, электродрель и удочку, которую он только купил.

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