Оскільки окупанти не мають грошей на поїздки за кордон, то цілком вдовольняються іноземними магнітиками. Хоч чимось зможуть перед сусідами похвалитися.

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Є*ать, такі мандрівники, – росіянин про українців

Жалюгідну розмову російського окупанта Тимура з братом перехопили фахівці Служби безпеки України.

Я магнітиків набрав. Ми, коли в домі поселилися, вони, є*ать, такі мандрівники: були в Китаї, Італії, Парижі. До*уя, короче, де були,

– з захопленням розповів ворожий боєць.

Він додав, що окупанти крадуть в Україні геть усе. Сам Тимур напхав цілу сумку косметичних кремів. Хотів привезти їх матері та жінці, але та згоріла, а разом з нею ще 10 кавових машинок. Це неабияк засмутило росіянина, адже він планував на цій техніці розбагатіти. Загарбник з гіркотою розповідав, як вони продали б цю техніку і скільки грошей заробили б. Брат окупанта весело закликав брати геть усе.

"Могли б зараз реально багатими стати", – сказав мародер.

До речі, він вже навіть встиг порахувати, скільки грошей міг би заробити на продажі вкраденого в українців. На щастя, здійснити свої мрії російському окупанту не вдалося.

У Службі безпеки України порадили росіянину думати не про сумку з кремами, а про те, чи повернеться додому живим. Адже мертвому вже жоден крем не допоможе.

Дивіться відео жалюгідної розмови окупанта з братом:

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Росіяни вивезли з ЧАЕС обладнання на мільйони доларів

Весною окупанти понад місяць перебували на території Чорнобильської атомної електростанції. Покинувши її, росіяни вивезли або знищили обладнання на 135 мільйонів доларів:

698 комп'ютерів;

344 автомобілі;

1 500 дозиметрів радіації;

майже всі засоби пожежогасіння;

програмне забезпечення.

Вкрадене програмне забезпечення було розроблене спеціально для ЧАЕС, замінити його неможливо. Деякі важливі робочі процеси місцевих лабораторій без цього обладнання наразі практично неможливі – зокрема, моніторинг рівня радіації.

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