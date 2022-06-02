Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона переповіла історію, яку почула від чоловіка зі звільненої Збройними Силами України Вільхівки, що на Харківщині.
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Крадуть усе, що бачать
Чоловік розповів, що у нього російські окупанти вкрали дублянку, електродриль і вудку, яку він тільки придбав,
– поділилась кореспондентка.
Вона зазначила, що окупанти грабують усі будинки. Російських нелюдів, ласих на чуже, приваблюють не тільки багаті маєтки – вони також мародерять у звичайних сільських дачних хатинках.
Водночас журналістка зауважила, що активізовуються російські загарбники, коли наші захисники починають їх вибивати з українських населених пунктів. Саме тоді "друга армія світу" хапає все чуже, що побачить.
Окупація та звільнення Вільхівки
Російські окупанти захопили Вільхівку, що на Харківщині, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройним Силам України вдалось повністю зачистити населений пункт від загарбників – 10 квітня.
Після цього до Вільхівки відправились правоохоронці, аби розпочати фіксацію воєнних злочинів російських військових. Вони наголосили, що населений пункт майже повністю знищений окупантами.
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За інформацією експертів, російські загарбники знищили цілі вулиці Вільхівки за допомогою "Змія Горинича", утім, такі дані остаточно не підтверджені. "Змій Горинич" – це народна російська назва реактивної установки для розмінування великих територій.
Журналістка 24 каналу побувала в деокупованій Вільхівці та побачила на власні очі жахливі злочини російських нелюдів. Вона поділилась вражаючими фото та відео наслідків руйнувань населеного пункту.
Журналістка розповіла про мародерства російських загарбників на Харківщині: дивіться відео
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що на території Харківщини є вже кілька точок, де українські військові вийшли на кордон із Росією. він також зазначив, що там окупанти змінили свою тактику.
- Минулої ночі російські загарбники обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова. Водночас на Салтівці снаряд влучив у школу, внаслідок чого будівля запалала.
- Водночас російські нелюди також гатили по Харківській області, зокрема обстрілювали Циркуни, Чугуїв та район. Зазначається, що всього, станом на 2 червня, відомо про 6 поранених мирних жителів.