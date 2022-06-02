Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона переповіла історію, яку почула від чоловіка зі звільненої Збройними Силами України Вільхівки, що на Харківщині.

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Крадуть усе, що бачать

Чоловік розповів, що у нього російські окупанти вкрали дублянку, електродриль і вудку, яку він тільки придбав,

– поділилась кореспондентка.

Вона зазначила, що окупанти грабують усі будинки. Російських нелюдів, ласих на чуже, приваблюють не тільки багаті маєтки – вони також мародерять у звичайних сільських дачних хатинках.

Водночас журналістка зауважила, що активізовуються російські загарбники, коли наші захисники починають їх вибивати з українських населених пунктів. Саме тоді "друга армія світу" хапає все чуже, що побачить.

Окупація та звільнення Вільхівки

Російські окупанти захопили Вільхівку, що на Харківщині, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройним Силам України вдалось повністю зачистити населений пункт від загарбників – 10 квітня.

Після цього до Вільхівки відправились правоохоронці, аби розпочати фіксацію воєнних злочинів російських військових. Вони наголосили, що населений пункт майже повністю знищений окупантами.

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За інформацією експертів, російські загарбники знищили цілі вулиці Вільхівки за допомогою "Змія Горинича", утім, такі дані остаточно не підтверджені. "Змій Горинич" – це народна російська назва реактивної установки для розмінування великих територій.

Журналістка 24 каналу побувала в деокупованій Вільхівці та побачила на власні очі жахливі злочини російських нелюдів. Вона поділилась вражаючими фото та відео наслідків руйнувань населеного пункту.

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